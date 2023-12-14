Εισαγγελείς αποφάσισαν να ξεκινήσουν ποινική έρευνα για το οικονομικό σκάνδαλο στους κόλπους του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος της Ιαπωνίας (LDP) και ειδικότερα της φράξιας που είχε επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε, ο οποίος δολοφονήθηκε πέρυσι.
Από την Πέμπτη, οι εισαγγελείς θα ανακρίνουν δεκάδες βουλευτές του LDP που κατηγορούνται ότι απέσπασαν συνολικά περίπου 500 εκατομμύρια γεν (3,21 εκατ. ευρώ) από εκδηλώσεις για τη χρηματοδότηση του LDP, τα οποία λείπουν από τα ταμεία του κόμματος, σύμφωνα με το Kyodo News.
Ο πρωθυπουργός Κισίντα προανήγγειλε πως θα αντικαταστήσει ορισμένα μέλη του υπουργικού συμβουλίου σε μια προσπάθεια να αμβλύνει τον αντίκτυπο του οικονομικού σκανδάλου, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται η φράξια «Σέιβα-κάι» που αποκαλείται ευρέως «φράξια του Άμπε».
