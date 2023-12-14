Δεκάδες διαδηλωτές απέκλεισαν αυτοκινητόδρομο στο Λος Άντζελες την ώρα της μεγάλης κίνησης χθες Τετάρτη για να απαιτήσουν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Κάθισαν στο οδόστρωμα, σταματώντας την κυκλοφορία και προκαλώντας μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην πόλη όπου, ακόμη και υπό κανονικές συνθήκες, η κίνηση είναι απελπιστική.

BREAKING: Highway in Los Angeles has been shut down by a pro-Palestine mob.



At least 2 school buses are trapped.https://t.co/dmvuBXORoc — End Wokeness (@EndWokeness) December 13, 2023

Μέλη της IfNotNow («Αν όχι τώρα»), συλλογικότητας που λέει ότι έχει ιδρυθεί από «αμερικανούς εβραίους που οργανώνονται για να τερματιστεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στο σύστημα του ισραηλινού απαρτχάιντ», τοποθέτησαν γιγάντια μενορά στην άσφαλτο και έψαλαν καλώντας να κηρυχθεί «άμεσα κατάπαυση του πυρός».

«Ως εβραίοι, δεν μπορούμε να μένουμε με τα χέρια σταυρωμένα καθώς ο πληθυσμός στη Γάζα υφίσταται λιμό και σφαγιάζεται στο όνομά μας», ανέφερε η συλλογικότητα μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν μπορούμε να ανεχθούμε η ζωή να συνεχίζεται ως συνήθως όταν Παλαιστίνιοι δολοφονούνται με απόλυτη ατιμωρησία. Κλείσαμε λοιπόν τον δρόμο».

Πλάνα από τη διαδήλωση δείχνουν λογομαχίες και αψιμαχίες, προφανώς ανάμεσα σε διαδηλωτές και αυτοκινητιστές.

BREAKING: 75 American Jews & allies were just arrested shutting down a Los Angeles freeway to demand a ceasefire, and an end to U.S. funding of war crimes against the people of Gaza.



Millions face death by bomb, bullet, starvation & disease in Gaza. No more business as usual. pic.twitter.com/8T6sEDQGcr — IfNotNow🔥🕎 (@IfNotNowOrg) December 13, 2023

A truck drives through a crowd of #Palestine protesters blocking the freeway in Los Angeles.

pic.twitter.com/SBxPfBUc7V — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) December 14, 2023

Los Angeles—Angry drivers try to remove leftist pro-Palestine protesters who shut down the 110 Freeway during the morning rush hour. pic.twitter.com/rPUQZiQ5Vq — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) December 14, 2023

Η αστυνομία επενέβη περίπου μια ώρα αφού έγινε ο αποκλεισμός του αυτοκινητόδρομου.

Διαδηλωτές συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σε αστυνομικά οχήματα που περίμεναν.

Ο απολογισμός των θυμάτων στη Λωρίδα της Γάζας ξεπέρασε τους 18.600 νεκρούς. Στη μεγάλη πλειονότητά τους επρόκειτο για γυναίκες, παιδιά και εφήβους.

Καθώς η διεθνής υποστήριξη στον πόλεμο που κήρυξε το Ισραήλ στη Χαμάς ατονεί, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε αυτή την εβδομάδα με συντριπτική πλειοψηφία ψήφισμα που καλεί να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός, ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε εναντίον βομβαρδισμών που γίνονται «στα τυφλά» και σκοτώνουν αμάχους.

