ΗΠΑ: Διαδηλωτές απέκλεισαν αυτοκινητόδρομο στο Λος Άντζελες απαιτώντας την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Δείτε βίντεο

Κάθισαν στο οδόστρωμα, σταματώντας την κυκλοφορία και προκαλώντας μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην πόλη όπου, ακόμη και υπό κανονικές συνθήκες, η κίνηση είναι απελπιστική

Λος Άντζελες

Δεκάδες διαδηλωτές απέκλεισαν αυτοκινητόδρομο στο Λος Άντζελες την ώρα της μεγάλης κίνησης χθες Τετάρτη για να απαιτήσουν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Κάθισαν στο οδόστρωμα, σταματώντας την κυκλοφορία και προκαλώντας μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην πόλη όπου, ακόμη και υπό κανονικές συνθήκες, η κίνηση είναι απελπιστική.

Μέλη της IfNotNow («Αν όχι τώρα»), συλλογικότητας που λέει ότι έχει ιδρυθεί από «αμερικανούς εβραίους που οργανώνονται για να τερματιστεί η υποστήριξη των ΗΠΑ στο σύστημα του ισραηλινού απαρτχάιντ», τοποθέτησαν γιγάντια μενορά στην άσφαλτο και έψαλαν καλώντας να κηρυχθεί «άμεσα κατάπαυση του πυρός».

«Ως εβραίοι, δεν μπορούμε να μένουμε με τα χέρια σταυρωμένα καθώς ο πληθυσμός στη Γάζα υφίσταται λιμό και σφαγιάζεται στο όνομά μας», ανέφερε η συλλογικότητα μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν μπορούμε να ανεχθούμε η ζωή να συνεχίζεται ως συνήθως όταν Παλαιστίνιοι δολοφονούνται με απόλυτη ατιμωρησία. Κλείσαμε λοιπόν τον δρόμο».

Πλάνα από τη διαδήλωση δείχνουν λογομαχίες και αψιμαχίες, προφανώς ανάμεσα σε διαδηλωτές και αυτοκινητιστές.

Η αστυνομία επενέβη περίπου μια ώρα αφού έγινε ο αποκλεισμός του αυτοκινητόδρομου.

Διαδηλωτές συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σε αστυνομικά οχήματα που περίμεναν.

Ο απολογισμός των θυμάτων στη Λωρίδα της Γάζας ξεπέρασε τους 18.600 νεκρούς. Στη μεγάλη πλειονότητά τους επρόκειτο για γυναίκες, παιδιά και εφήβους.

Καθώς η διεθνής υποστήριξη στον πόλεμο που κήρυξε το Ισραήλ στη Χαμάς ατονεί, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε αυτή την εβδομάδα με συντριπτική πλειοψηφία ψήφισμα που καλεί να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός, ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε εναντίον βομβαρδισμών που γίνονται «στα τυφλά» και σκοτώνουν αμάχους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

