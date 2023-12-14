Ισημερινός: Πάνω από 450 παιδιά και έφηβοι έχασαν τη ζωή τους με βίαιο τρόπο φέτος

Τουλάχιστον 455 παιδιά και έφηβοι βρήκαν βίαιο θάνατο μεταξύ του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου στον Ισημερινό, όπου τη Δευτέρα τέσσερις ανήλικοι, συμπεριλαμβανομένου βρέφους, δολοφονήθηκαν από ενόπλους, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το Γραφείο του Μεσολαβητή, αρχή ανάλογη με αυτή του Συνηγόρου του Πολίτη.

Σε ανακοίνωση Τύπου της αρχής αναφέρεται πως κάπου «455 ανήλικοι δολοφονήθηκαν από τον Ιανουάριο ως τον Σεπτέμβριο του 2023» κι επισημαίνεται η «εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση» στην επαρχία Γουάγιας.

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση του Παρατηρητηρίου του Οργανωμένου Εγκλήματος στον Ισημερινό, μεταξύ του Ιανουαρίου του 2019 και του Ιουνίου του 2022, οι δολοφονίες νέων του ηλικιακού φάσματος 15 ως 19 ετών αυξήθηκαν κατά 500% στη χώρα, όπου τα τελευταία χρόνια η διακίνηση ναρκωτικών και ευρύτερα η δράση συμμοριών έχει μετατραπεί σε μάστιγα.

Τη Δευτέρα, τέσσερα αδελφάκια ηλικιών μεταξύ 5 μηνών και 7 ετών, η Χορδάνα, η Μπριάνα, ο Αδιέλ και η Αϊτάνα, δολοφονήθηκαν από ένοπλους που άνοιξαν πυρ εναντίον του σπιτιού τους στη Γουάσμο Σουρ, φτωχή συνοικία στη Γουαγιακίλ, πρωτεύουσα της επαρχίας Γουάγιας και μεγάλο λιμάνι της χώρας στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η μητέρα των παιδιών νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις αρχές, η επίθεση πιστεύεται ότι είχε στόχο γειτονικό σπίτι, όπου βρέθηκαν εκρηκτικά.

«Το συμβάν αυτό, που αντανακλά την τρομακτική αύξηση των βίαιων εγκλημάτων και των φόνων που διαπράττονται από πληρωμένους εκτελεστές, υπογραμμίζει πόσο επείγουσα είναι η κατάσταση όσον αφορά την εθνική ασφάλεια», σύμφωνα με το Γραφείο του Μεσολαβητή, το οποίο κάλεσε την κυβέρνηση να κινητοποιήσει άμεσα τους «απαραίτητους πόρους» για να καταπολεμηθούν οι συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών.

Στον Ισημερινό, χώρα που μετατράπηκε σε κέντρο διακίνησης κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, ο δείκτης των ανθρωποκτονιών αυξήθηκε σε επίπεδο άνευ προηγουμένου, στις 26 ανά 100.000 κατοίκους, το 2022· φέτος, ειδικοί προειδοποιούν πως ο δείκτης ενδέχεται να αυξηθεί ως ακόμα και στις 40.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.