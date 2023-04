Τρομακτικό ατύχημα στον αέρα την ώρα του skydiving (βίντεο)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter και δείχνει ένα τρομακτικό ατύχημα την ώρα που ένας skydiver (αυτός που κάνει ελεύθερη πτώση) ετοιμάζεται να «πέσει» από το αεροπλάνο.

Στο βίντεο φαίνεται ένα δεύτερο ελαφρύ αεροσκάφος να πλησιάζει από κάτω και να συγκρούεται στον αέρα με το αεροπλάνο των skydivers.

Ο άνθρωπος που είναι έτοιμος για πτώση μαζί με άλλους δυο πέφτει από το κοντάρι στο κενό και ξεσπάει φωτιά.

imagine skydiving for the first time and this shit happens pic.twitter.com/p2ArUJC4nt

Σε δέυετρο βίντεο φαίνεται και το άλλο μικρό αεροσκάφος να πέφτει εκτός ελέγχου, άνθρωποι να στροβιλίζονται στον αέρα και ένα από τα αεροπλάνα έχει τυλιχθεί στις φλόγες…

If you guys wanted to see a bit more, here you go pic.twitter.com/JS560BmvRp