Μιανμάρ: Πάνω από 100 νεκροί, ανάμεσά τους δεκάδες παιδιά, από την αεροπορική επιδρομή της χούντας

Πάνω από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους γυναίκες και δεκάδες παιδιά, από την επίθεση που σημειώθηκε την Τρίτη στο χωριό Παζί Γκι, στην περιφέρεια Κανμπαλού, κατά τα εγκαίνια γραφείου στο προπύργιο των ανταρτών Pazigyi, της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Σύμφωνα με την ομάδα ακτιβιστών Kyunhla, η οποία βρίσκεται στο σημείο, τουλάχιστον 20 παιδιά σκοτώθηκαν και 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οικογένειες είχαν ταξιδέψει από κοντινά χωριά για την εκδήλωση, όπου προσφέρθηκε τσάι και φαγητό και και η οποία συνέπεσε με την έναρξη των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς Thingyan, σύμφωνα με το CNN. Το νέο δημοτικό γραφείο άνοιξε υπό την εξουσία της σκιώδης κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (NUG), για το λαό, ως μέρος της αντίστασης κατά της χούντας.

Την ώρα της επίθεσης δεκάδες άτομα βρισκόντουσαν μέσα στο γραφείο με αποτέλεσμα να βρουν φρικτό θάνατο.

Burmese military kills more than 50 civilians in horror air strike #conflict #news #kanbalu #myanmar #military #airstrike #KameraOne pic.twitter.com/tgrjacK9z4