Viral video με τον Τραμπ – Δίνει σε γυναίκα 100 δολάρια για να ψωνίσει

Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από την περιοδεία του Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα στην Πενσυλβάνια. Στα πλαίσια της προεκλογικής του καμπάνιας, ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο βρέθηκε σε σούπερ μάρκετ και έδωσε σε μία γυναίκα που ψώνιζε 100 δολάρια «για να μειωθεί λίγο ο λογαριασμός της.

Στο βίντεο που κοινοποίησε η ομάδα της προεκλογικής του εκστρατείας, Τραμπ, περιτριγυρισμένος από κάμερες, πλησιάζει τη γυναίκα στο ταμείο (μητέρα τριών παιδιών, όπως τονίζει το επιτελείο του υποψήφιου προέδρου) και τις δίνει τα χρήματα.

«Ορίστε, θα πέσει λίγο (ο λογαριασμός)» της λέει καθώς της δίνει τα χρήματα. «Μόλις έπεσε 100 δολάρια».

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο πληθωρισμό και να μειώσει το καθημερινό κόστος για είδη πρώτης ανάγκης, όπως είδη παντοπωλείου και φυσικό αέριο για τους Αμερικανούς, εάν κερδίσει τις εκλογές του Νοεμβρίου.

«Θα το κάνουμε αυτό για εσάς από τον Λευκό Οίκο, εντάξει;» λέει ο Τραμπ στη γυναίκα πριν κάνει κοπλιμέντα στους «όμορφους» γιους της.

Φεύγοντας από το κατάστημα, ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας πήρε μαζί του μια μεγάλη σακούλα με ποπ κορν, πριν από την εμφάνισή του στην Ιντιάνα, αργότερα εκείνη την ημέρα.

Πηγή: skai.gr

