Θεσσαλονίκη: Πράσινο φως για την έκδοση Αλβανού επιχειρηματία που συνδέεται με την υπόθεση του resort Κούσνερ

Υπέρ της έκδοσης στην Αλβανία ενός 53χρονου επιχειρηματία γνωμοδότησε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, κάνοντας δεκτό το σχετικό αίτημα των αλβανικών αρχών.

Ο επιχειρηματίας καταζητείται από τη Δικαιοσύνη της χώρας του με κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ το όνομά του έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα και τη διεθνή επικαιρότητα λόγω της σύνδεσής του με την πολύκροτη επένδυση του Τζάρεντ Κούσνερ στις αλβανικές ακτές.

Ο 53χρονος είχε συλληφθεί πριν από περίπου έναν μήνα σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, σε εκτέλεση διεθνούς εντάλματος σύλληψης που είχαν εκδώσει οι αλβανικές αρχές.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που διαβιβάστηκε στην Ελλάδα, κατηγορείται ότι συμμετείχε σε κύκλωμα νομιμοποίησης εσόδων τα οποία, κατά τις αλβανικές αρχές, προέρχονταν από διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών.

Στα ίδια έγγραφα αναφέρεται ότι μεταξύ των φυσικών προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στη διακίνηση βρίσκεται συγγενικό του πρόσωπο.

Οι ισχυρισμοί του ενώπιον του δικαστηρίου

Κατά τη δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου Εφετών, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι οι κατηγορίες είναι αόριστες και πως η διαδικασία έχει πολιτικά κίνητρα.

Ο ίδιος ο επιχειρηματίας δήλωσε ότι δραστηριοποιείται από το 1994, ότι διοικεί περισσότερες από 20 εταιρείες στους τομείς των κατασκευών και της ενέργειας και ότι συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων φορολογουμένων της Αλβανίας.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε πως διώκεται επειδή, όπως ανέφερε, θεωρείται ότι στηρίζει την αλβανική αντιπολίτευση, εκφράζοντας φόβους ότι δεν θα τύχει δίκαιης δίκης στη χώρα του. Για την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη ανέφερε ότι είχε ταξιδέψει αποκλειστικά για να παραστεί σε κοινωνική εκδήλωση και ότι μέχρι τη σύλληψή του αγνοούσε την ύπαρξη του εντάλματος σε βάρος του.

Το Δικαστικό Συμβούλιο έκανε τελικά δεκτό το αίτημα έκδοσης, εξετάζοντας αποκλειστικά εάν πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις της διαδικασίας και όχι την ουσία των κατηγοριών. Ο 53χρονος διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στον Άρειο Πάγο, ζητώντας την ανατροπή της απόφασης.

Η σύνδεση με την επένδυση του Τζάρεντ Κούσνερ

Η υπόθεση έχει λάβει διεθνείς διαστάσεις, καθώς το όνομά του Αλβανού επιχειρηματία, περιλαμβάνεται στην έρευνα που διεξάγει η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος της Αλβανίας (SPAK) σχετικά με μεταβιβάσεις εκτάσεων οι οποίες προορίζονταν για τη μεγάλη τουριστική επένδυση του επενδυτικού ομίλου του Τζάρεντ Κούσνερ στο νησί Σαζάν και στην προστατευόμενη περιοχή της Ζβέρνετς, στις αλβανικές ακτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί από το Reuters, οι αλβανικές αρχές ερευνούν εάν χρησιμοποιήθηκαν πλαστογραφημένοι τίτλοι ιδιοκτησίας για την απόκτηση των συγκεκριμένων εκτάσεων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επένδυσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει απαγγελθεί οποιαδήποτε κατηγορία σε βάρος του Τζάρεντ Κούσνερ ή των εταιρειών του, με την έρευνα να επικεντρώνεται αποκλειστικά στους πωλητές και στα πρόσωπα που συμμετείχαν στις μεταβιβάσεις.

Αντιδράσεις για τις προστατευόμενες περιοχές Natura

Η σχεδιαζόμενη τουριστική ανάπτυξη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Αλβανία, καθώς αφορά περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας που εντάσσονται στο δίκτυο προστατευόμενων οικοσυστημάτων.

Τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές κινητοποιήσεις κατοίκων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και ακτιβιστών, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι η υλοποίηση του έργου απειλεί ευαίσθητα οικοσυστήματα και παραβιάζει τη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι διαμαρτυρίες συνοδεύτηκαν από επεισόδια με την αστυνομία, προσαγωγές και συλλήψεις, ενώ η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά και περιβαλλοντικά ζητήματα που απασχολούν σήμερα την Αλβανία.

Παράλληλα με τις αντιδράσεις για την επένδυση, συνεχίζονται οι έρευνες της SPAK για τις μεταβιβάσεις των επίμαχων εκτάσεων, υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο των αλβανικών αρχών όσο και διεθνών μέσων ενημέρωσης.



Πηγή: skai.gr

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