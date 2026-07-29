Του Μάκη Συνοδινού

Λύθηκε το μυστήριο όσον αφορά τη σορό γυναίκας που είχε εντοπιστεί σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου.

Από τις εξετάσεις που προέκυψαν αλλά και την έρευνα των Αρχών προκύπτει πως η σορός ανοίξει σε 38χρονη Βρετανίδα.

Το κουβάρι που οδήγησε στην ταυτότητα της άτυχης γυναίκας ξεδιπλώθηκε μετά από επικοινωνία που είχαν οι ελληνικές Αρχές με την Ιντερπόλ. Τα αποτυπώματα εστάλησαν στην Ιντερπόλ καθώς δεν βρίσκονταν στην ελληνική βάση δεδομένων της ΕΛΑΣ και πριν λίγα 24ωρα ήρθε η απάντηση από την Ουάσινγκτον για την ταυτότητα της σορού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε φτάσει στην Ελλάδα μέσω Κύπρου και είναι σε εξέλιξη έρευνες για το πού διέμενε, αν ήρθε με άλλα άτομα και ποιες ήταν οι επαφές της στη χώρα μας.

Υπενθυμίζεται πως στις 18 Ιουλίου είχε σημάνει συναγερμός καθώς άστεγος είχε ειδοποιήσει τις Αρχές πως έχει εντοπίσει βαλίτσα που αναδύεται δυσοσμία ενώ όπως είχε πει χαρακτηριστικά «φαίνεται ένα ανθρώπινο άκρο».



Πηγή: skai.gr

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