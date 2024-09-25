Για πρώτη φορά μετά την αποφυλάκισή του από τη Βρετανία, τον Ιούνιο, ο ιδρυτής των WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ (Julian Assange) θα εμφανιστεί και θα μιλήσει δημοσίως.

Ο Ασάνζ αναμένεται την Τρίτη να εκφραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Ευρώπης.

PRESS RELEASE:



Julian Assange to Address Council of Europe Following Confirmation of his Status as a Political Prisoner



On October 1, Julian Assange will arrive in Strasbourg to give evidence before the Committee on Legal Affairs and Human Rights of the Parliamentary Assembly… — WikiLeaks (@wikileaks) September 24, 2024

Ο 53χρονος πολιτικός ακτιβιστής θα πάει στο Στρασβούργο για να μιλήσει «στην επιτροπή νομικών υποθέσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης», μετά τη δημοσιοποίηση πορίσματος έρευνας της ΚΣΣΕ σχετικά με «τις συνέπειες της φυλάκισής του και τον ευρύτερο αντίκτυπό της στα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα στην ελευθερία της δημοσιογραφίας», εξήγησε η WikiLeaks μέσω X.

Αφού πέρασε τα τελευταία πέντε χρόνια σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα προηγούμενα επτά ως πρόσφυγας στην Πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο, ο Τζούλιαν Ασάνζ, δεν έκανε καμία δήλωση όταν επέστρεψε στην Αυστραλία στις 26 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την σύζυγό του, Στέλλα, αναρρώνει και προσαρμόζεται στη νέα του ζωή.

«Ο Τζούλιαν σχεδιάζει να κολυμπάει στον ωκεανό κάθε μέρα, σχεδιάζει να κοιμηθεί σε πραγματικό κρεβάτι, σχεδιάζει να γευτεί αληθινό φαγητό και σχεδιάζει να απολαύσει την ελευθερία του», είχε πει χαρακτηριστικά, λίγο μετά την απελευθέρωσή του.

