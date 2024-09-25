Η ομάδα η οποία διεξάγει την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι ενημερώθηκε από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών για «συγκεκριμένες» απειλές δολοφονίας του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου, προερχόμενες από το Ιράν.

«Ο (σ.σ. πρώην) πρόεδρος Τραμπ ενημερώθηκε νωρίτερα από το γραφείο της εθνικής διευθύντριας των υπηρεσιών πληροφοριών για αληθινές και συγκεκριμένες απειλές του Ιράν να τον δολοφονήσει», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικάνου, ο Στίβεν Τσανγκ, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εκστρατείας, που επικαλέστηκε τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, αυτές οι «συνεχιζόμενες και συντονισμένες επιθέσεις» έχουν ενταθεί «κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών».

Η Τεχεράνη έχει ήδη διαψεύσει επανειλημμένα τις αμερικανικές κατηγορίες αυτής της φύσης, πιο πρόσφατα το καλοκαίρι, χαρακτηρίζοντάς τις «μοχθηρές».

Στα μέσα Αυγούστου, οι αρχές των ΗΠΑ επέρριψαν την ευθύνη στο Ιράν για κυβερνοεπιθέσεις στα συστήματα των ομάδων των εκστρατειών που διεξάγουν ο κ. Τραμπ και η Δημοκρατική αντίπαλός του, η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις.

Εξάλλου, πάντα σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ιρανοί κυβερνοπειρατές έστειλαν στην ομάδα που διεξήγαγε την εκστρατεία του προέδρου Τζο Μπάιντεν —ο οποίος στο μεταξύ αποσύρθηκε από την κούρσα— «κλεμμένα» εσωτερικά έγγραφα της ομάδας του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

Για τον εκπρόσωπο του κ. Τραμπ, οι «απειλές» αυτές δείχνουν πως «στο τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν αρέσει η αδυναμία» της κυρίας Χάρις, ενώ «είναι τρομοκρατημένο από τη δύναμη και την αποφασιστικότητα του (σ.σ. πρώην) προέδρου Τραμπ».

Τους τελευταίους μήνες, διαπράχθηκαν δυο απόπειρες δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Στα μέσα Ιουλίου, στην Πενσιλβάνια, ο υποψήφιος τραυματίστηκε ελαφρά στο δεξί αυτί από πυρά νεαρού ο οποίος σκότωσε παριστάμενο σε προεκλογική ομιλία και τραυμάτισε άλλους δύο ανθρώπους προτού πέσει νεκρός από σφαίρα ελεύθερου σκοπευτή της Secret Service. Και, τη 15η Σεπτεμβρίου, 58χρονος συνελήφθη αφού τράπηκε σε φυγή όταν τον εντόπισαν πράκτορες της υπηρεσίας, με τουφέκι, κοντά στο γήπεδο γκολφ στο οποίο έπαιζε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Χθες Τρίτη, του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα δολοφονίας.

Τον Ιούλιο, ο κ. Τραμπ τόνισε πως αναμένει ότι οι ΗΠΑ να «σβήσουν» το Ιράν από «την επιφάνεια της Γης», αν δολοφονηθεί με υπαιτιότητα της Τεχεράνης, μια ημέρα αφού ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε στην «απειλή» αυτή.

«Αν όντως ‘δολοφονήσουν τον πρόεδρο Τραμπ’, κάτι που είναι πάντα μια πιθανότητα, ελπίζω ότι η Αμερική θα αφανίσει το Ιράν, θα το σβήσει από την επιφάνεια της Γης», ανέφερε μέσω Truth Social. «Αν δεν το κάνουν, οι αμερικανοί ηγέτες θα θεωρηθούν δειλοί!», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

