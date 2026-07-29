«Οδύσσεια»: Στον δρόμο για 15 υποψηφιότητες και έναν οσκαρικό θρίαμβο

Μετά τη θριαμβευτική πορεία της στο παγκόσμιο box office, η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν φαίνεται έτοιμη να πρωταγωνιστήσει και στην επόμενη κούρσα των Όσκαρ.

Η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους συγκέντρωσε περίπου 264 εκατ. δολάρια παγκοσμίως κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της και πλέον θεωρείται, σχεδόν, βέβαιο ότι θα διεκδικήσει ορισμένα από τα σημαντικότερα βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Η παραγωγή, οι εντυπωσιακές σκηνές μάχης, το ισχυρό καστ και η τεχνική αρτιότητα της ταινίας δημιουργούν ήδη προσδοκίες ότι η «Οδύσσεια» θα μπορούσε να ξεπεράσει ακόμη και τις 13 υποψηφιότητες και τα επτά Όσκαρ που είχε συγκεντρώσει το «Oppenheimer».

Από τις απογοητεύσεις στον θρίαμβο του «Oppenheimer»

Ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν θεωρούνταν πάντοτε αγαπημένο παιδί της Ακαδημίας. Παρά την εμπορική επιτυχία των ταινιών του, για πολλά χρόνια τα έργα του αντιμετωπίζονταν κυρίως ως θεαματικές παραγωγές επιστημονικής φαντασίας ή δράσης και περιορίζονταν στις τεχνικές κατηγορίες.

Η απουσία του «The Dark Knight» από την κατηγορία Καλύτερης Ταινίας το 2009 είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συχνά αναφέρεται ως ένας από τους λόγους που η Ακαδημία αποφάσισε να διευρύνει τον αριθμό των υποψηφίων. Ο Νόλαν απέσπασε την πρώτη του υποψηφιότητα για σκηνοθεσία με τη «Δουνκέρκη», ενώ κατέκτησε τελικά το πρώτο του Όσκαρ Σκηνοθεσίας για το «Oppenheimer».

Μετά από αυτή την επιτυχία, η υποψηφιότητα της «Οδύσσειας» για Καλύτερη Ταινία θεωρείται σχεδόν αναπόφευκτη. Ο ίδιος ο Νόλαν αναμένεται επίσης να διεκδικήσει Όσκαρ Σκηνοθεσίας και Διασκευασμένου Σεναρίου για τη σύγχρονη προσέγγισή του.

Ο Ματ Ντέιμον φαβορί για το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου

Ιδιαίτερα έντονος αναμένεται να είναι ο ανταγωνισμός και στις κατηγορίες ερμηνείας. Ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος υποδύεται τον Οδυσσέα, παραδίδει μια επιβλητική ερμηνεία και θεωρείται από τους πρώτους υποψηφίους για το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

Παρότι διαθέτει μια μακρά κινηματογραφική καριέρα, ο Ντέιμον δεν έχει κερδίσει ποτέ Όσκαρ για ερμηνεία. Είχε προταθεί για το «Good Will Hunting», το «Invictus» και το «The Martian», ενώ έχει ήδη κερδίσει το Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου για το «Good Will Hunting».

Ισχυρές πιθανότητες για την πρώτη υποψηφιότητα της καριέρας του έχει και ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος ενσαρκώνει τον Αντίνοο, έναν από τους μνηστήρες της Πηνελόπης. Η περίπτωση του Πάτινσον, ωστόσο, είναι πιο περίπλοκη, καθώς ο ηθοποιός εμφανίζεται την ίδια σεζόν τόσο στο «Dune: Part Three» όσο και στο θρίλερ «Primetime», γεγονός που μπορεί να μοιράσει την προσοχή των ψηφοφόρων ανάμεσα σε διαφορετικές ερμηνείες του.

Ισχυρό φαβορί στις τεχνικές κατηγορίες

Η «Οδύσσεια» αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό υποψηφιοτήτων στις τεχνικές κατηγορίες, καθώς αρκετοί από τους βασικούς συνεργάτες του Νόλαν στο «Oppenheimer» επέστρεψαν για τη νέα παραγωγή. Ο διευθυντής φωτογραφίας, Hoyte van Hoytema, γύρισε ολόκληρη την ταινία με κάμερες IMAX 70 χιλιοστών, κάτι που, σύμφωνα με την παραγωγή, συμβαίνει για πρώτη φορά σε κινηματογραφικό έργο τέτοιας κλίμακας.

Ο Ludwig Göransson θεωρείται ήδη φαβορί στην κατηγορία Πρωτότυπης Μουσικής. Ο βραβευμένος συνθέτης συνεργάστηκε επίσης με τον Τζέιμς Μπλέικ και τον Τράβις Σκοτ για το τραγούδι «When I’m Home», το οποίο ακούγεται στους τίτλους τέλους και ενδέχεται να διεκδικήσει το Όσκαρ Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Ισχυρές θεωρούνται ακόμη οι πιθανότητες της ταινίας στις κατηγορίες σκηνικών, κοστουμιών, μακιγιάζ και κομμώσεων-χτενισμάτων. Η ενδυματολόγος Ellen Mirojnick επέβλεψε τον σχεδιασμό και την κατασκευή περίπου 5.300 κοστουμιών για την επική παραγωγή.

Οι μάχες, το μοντάζ και ο ήχος

Οι επικές σκηνές μάχης και η αφήγηση σε δύο χρονικές περιόδους καθιστούν σχεδόν βέβαιη μια υποψηφιότητα για το μοντάζ της Τζένιφερ Λέιμ, η οποία είχε κερδίσει Όσκαρ για το «Oppenheimer». Αντίστοιχα, ο ήχος της ταινίας αναμένεται να βρεθεί ανάμεσα στους υποψηφίους, ιδιαίτερα λόγω της κλίμακας των πολεμικών σκηνών.

Η μοναδική τεχνική κατηγορία στην οποία, ίσως, δυσκολευτεί να διακριθεί είναι εκείνη των οπτικών εφέ. Ο Νόλαν επιμένει στη χρήση πρακτικών εφέ και περιορίζει την ψηφιακή επεξεργασία, με αποτέλεσμα οι ταινίες του να παραβλέπονται συχνά στη συγκεκριμένη κατηγορία. Το «Oppenheimer», άλλωστε, δεν είχε συμπεριληφθεί ούτε στη σχετική βραχεία λίστα.

Η μεγάλη απειλή του «Dune: Part Three»

Ο σημαντικότερος αντίπαλος της «Οδύσσειας» στην κούρσα των Όσκαρ αναμένεται να είναι το «Dune: Part Three» του Ντενί Βιλνέβ. Τα δύο πρώτα μέρη της σειράς συγκέντρωσαν συνολικά 15 υποψηφιότητες και δύο υποψηφιότητες για Καλύτερη Ταινία. Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο θα μπορούσε να αποτελέσει τη στιγμή κατά την οποία η Ακαδημία θα αποφασίσει να επιβραβεύσει συνολικά το έργο του Βιλνέβ, όπως είχε συμβεί με το τρίτο μέρος του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Η σύγκριση ανάμεσα στις δύο παραγωγές μοιάζει αναπόφευκτη. Πρόκειται για φιλόδοξες μεταφορές εμβληματικών λογοτεχνικών έργων, τα οποία θεωρούνταν για χρόνια δύσκολο να αποδοθούν στον κινηματογράφο. Επιπλέον, η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον συμμετέχουν και στις δύο ταινίες. Στη διεκδίκηση αναμένεται να μπει και το «Project Hail Mary», με τον Ράιαν Γκόσλινγκ να θεωρείται υποψήφιος για Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

Οι υπόλοιποι διεκδικητές

Η τελική εικόνα της οσκαρικής κούρσας θα διαμορφωθεί από τις φθινοπωρινές κυκλοφορίες και τα μεγάλα κινηματογραφικά φεστιβάλ. Η ισπανόφωνη ταινία «La Bola Negra», την οποία απέκτησε το Netflix μετά την επιτυχία της στις Κάννες, αναμένεται να υποστηριχθεί με μια δυναμική εκστρατεία σε όλες τις κατηγορίες.

Το «Fjord», που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα, θα επιχειρήσει επίσης να προσελκύσει τους ψηφοφόρους, ενώ το «Digger» του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου, με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σημαντικό διεκδικητή. Στα αουτσάιντερ συγκαταλέγονται το «The Debut» του Τζέσι Άιζενμπεργκ και το «Wild Horse Nine» του Μάρτιν ΜακΝτόνα.

Christopher Nolan's The Odyssey has lived up to the hype – audiences agreed with critics, giving the film a 96% rating.



Viewers praised its epic scale, breathtaking action sequences, and storytelling that keeps you hooked for the entire three-hour runtime.



Will Nolan's The… pic.twitter.com/XuVTE6y8gY — PARIMATCH (@parimatch) July 28, 2026

Μπορεί να φτάσει τις 15 υποψηφιότητες;

Με υποψηφιότητες για Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία και Διασκευασμένο Σενάριο, καθώς και με τουλάχιστον τρεις υποψηφιότητες στις κατηγορίες ερμηνείας, η «Οδύσσεια» θα μπορούσε να φτάσει συνολικά τις 15 υποψηφιότητες.

Εάν προστεθεί ακόμη μία ερμηνευτική υποψηφιότητα, η ταινία θα μπορούσε να ισοφαρίσει το ρεκόρ των 16 υποψηφιοτήτων που κατέχει το «Sinners». Ακόμη και η πιο συντηρητική εκτίμηση, πάντως, θέλει τη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν να συγκεντρώνει τουλάχιστον 13 υποψηφιότητες, ισοφαρίζοντας την επίδοση του «Oppenheimer».

Πηγή: skai.gr

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