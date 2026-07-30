Η Εύα Μέντες εγκρίνει τον ρόλο που θα υποδυθεί ο Ράιαν Γκόσλινγκ σε νέα ταινία της Marvel

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα υποδυθεί τον Ghost Rider σε νέα ταινία του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel, με προγραμματισμένη κυκλοφορία το 2028.

Η Εύα Μέντες, σύζυγος του Ράιαν Γκόσλινγκ, υποστήριξε τον ρόλο του στην ταινία.

Η Εύα Μέντες έχει προηγούμενη σύνδεση με τον χαρακτήρα Ghost Rider, καθώς πρωταγωνίστησε στην ταινία του 2007 ως Ροξάν Σίμσον, σύντροφος του πρωταγωνιστή Νίκολας Κέιτζ.

Η Εύα Μέντες υποστήριξε τον ρόλο του ως Ghost Rider που θα υποδυθεί ο σύζυγός της, Ράιαν Γκόσλινγκ σε νέα ταινία βασισμένη στον χαρακτήρα. Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα ενταχθεί στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel στο επερχόμενο κινηματογραφικό έργο, το οποίο σχεδιάζεται να κυκλοφορήσει το 2028.

Η Εύα Μέντες έχει επίσης μια σύνδεση με τον χαρακτήρα, καθώς πρωταγωνίστησε στην ομώνυμη ταινία του 2007 με υπερήρωες, με τον Νίκολας Κέιτζ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ηθοποιός υποδύθηκε τη σύντροφο του Ghost Rider, Ροξάν Σίμσον. Η Μέντες κοινοποίησε βίντεο θαυμαστών που δημιουργήθηκε για την προβολή της συμμετοχής του Ράιαν Γκόσλινγκ στην επερχόμενη ταινία Ghost Rider.

Αναφερόμενη στον ρόλο της στην ταινία του 2007, έγραψε στη λεζάντα του βίντεο στο Instagram: «Με αγάπη, Ρόξι». Ο νέος ρόλος του Γκόσλινγκ ανακοινώθηκε στο Comic-Con του Σαν Ντιέγκο την Κυριακή. Ο ηθοποιός είπε ότι είναι ένας χαρακτήρας που «ήθελε να υποδυθεί εδώ και πολύ καιρό». O Ghost Rider (Τζόνι Μπλέιζ) ριψοκίνδυνος κασκαντέρ, αναβάτης μηχανών πούλησε την ψυχή του για να σώσει ένα αγαπημένο πρόσωπο και έγινε κυνηγός για τον διάβολο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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