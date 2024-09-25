Τη μεγαλύτερη κλιμάκωση στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνιστά η πρώτη ιστορικά καταγεγραμμένη πυραυλική επίθεση της σιιτικής οργάνωσης στο Τελ Αβίβ, που στόχευε το αρχηγείο της Μοσάντ στα περίχωρα της ισραηλινής πρωτεύουσας. Ο βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από τη Ναφακίγια του Λιβάνου γύρω στις 6:30 το πρωί, αναχαιτίστηκε από το σύστημα αεράμυνας «David’s Sling».

Ως απάντηση οι ισραηλινές δυνάμεις βομβαρδίζουν νότιες περιοχές του Λιβάνου και την κοιλάδα Μπεκάα, προπύργιο της Χεζμπολάχ, βόρεια της Βηρυτού.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα το πρωί ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο, λίγη ώρα αφού ήχησαν σειρήνες στο Τελ Αβίβ και σε τομείς της κεντρικής ισραηλινής επικράτειας, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα, ούτε ζημιές, και σύμφωνα με τους IDF, προς το παρόν δεν αλλάζουν τα μέτρα ασφαλείας και οι οδηγίες πολιτικές προστασίας στο Τελ Αβίβ.

Από απευθείας χτύπημα της Χεζμπολάχ στην πόλη Σάφεντ στο βόρειο Ισραήλ τραυματίστηκαν τρία άτομα.

Χεζμπολάχ: Στόχευε τα γραφεία της Μοσάντ - Αντίποινα για τις εκρήξεις

Η σιιτική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την πυραυλική επίθεση, ισχυριζόμενη ότι στόχευσε τα κεντρικά γραφεία της Μοσάντ κοντά στο Τελ Αβίβ με βαλλιστικό πύραυλο «Qader 1».

Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ, η επίθεση έρχεται ως απάντηση στις εκρήξεις βομβητών και ασυρμάτων καθώς και στις δολοφονίες ανώτατων διοικητών της οργάνωσης.

Εν τω μεταξύ, ο IDF λέει ότι έπληξε έναν εκτοξευτή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο που χρησιμοποιήθηκε για να εκτοξευτεί ο πύραυλος εδάφους-εδάφους σήμερα το πρωί.

Όπως έγινε γνωστό από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Νετανιάχου μεταβαίνει αύριο στη Νέα Υόρκη όπου θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ισραηλινό σφυροκόπημα

Από τις 5 το πρωί ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο ο οποίος δέχεται πλήγματα για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.

«Από τις 05:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), εχθρικά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πλήγματα» εναντίον διαφόρων τομέων του νοτίου Λιβάνου, ανέφερε το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων (NNA στα αγγλικά, ANI στα γαλλικά).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τους βομβαρδισμούς υπάρχουν θύματα, αλλά δεν διευκρίνισε τον αριθμό τους.

Νεκρός διοικητής της Χεζμπολάχ

Χθες η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε τον θάνατο ανώτερου στελέχους της σε πλήγμα σε νότιο προάστιο της Βηρυτού και λίγα λεπτά αργότερα, ανακοίνωσε ότι κηρύττει τον πόλεμο στο Ισραήλ, τονίζοντας ότι «αυτοί που δέχονται επίθεση, δικαιούνται να αντεπιτεθούν».

Με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε τον θάνατο του «διοικητή Ιμπραήμ Μοχάμεντ Κουμπάισι», που «έπεσε μάρτυρας στον δρόμο για την Ιερουσαλήμ», κατά την έκφραση που χρησιμοποιεί γενικά το κίνημα όταν αναφέρεται σε πεσόντες από ισραηλινά πυρά.

Νωρίτερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι «μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας εξάλειψαν χθες Τρίτη στη Βηρυτό τον Ιμπραήμ Μοχάμεντ Κουμπάισι, διοικητή του δικτύου πυραύλων και ρουκετών της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ».

Πάντα σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, άλλοι «τουλάχιστον δύο» διοικητές των μονάδων που συντόνιζε ο Ιμπραήμ Κουμπάισι σκοτώθηκαν στο πλήγμα αυτό, ο απολογισμός του οποίου, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, ήταν τουλάχιστον 6 νεκροί και 15 τραυματίες.

ΟΗΕ: «Τριπλή τραγωδία» στον Λίβανο

Την ίδια ώρα η διεθνής κοινότητα προσπαθεί να αποτρέψει την επαπειλούμενη ανάφλεξη όλης της περιοχής.

Μετά τη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο Λίβανος έχει πλέον μετατραπεί σε «ενεργό μέτωπο», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο AFP ο επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) Φιλίπ Λαζαρινί, κάνοντας λόγο για «τριπλή τραγωδία».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα Τετάρτη στις 18:00 (ώρα Νέας Υόρκης· στη 01:00 αύριο Πέμπτη ώρα Ελλάδας), για να συζητήσει την κλιμάκωση της κρίσης, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας.

Οι καταιγιστικοί, πολύνεκροι βομβαρδισμοί των τελευταίων ημερών ανάγκασαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες του Λιβάνου να φύγουν από τον νότο προς κάθε κατεύθυνση.

Η ανησυχία για τη ραγδαία κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισραήλ και το Χεζμπολάχ, σύμμαχο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, κυριάρχησε κατά την έναρξη στη Νέα Υόρκη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. «Ο Λίβανος βρίσκεται στο χείλος της αβύσσου», προειδοποίησε για ακόμη μια φορά από το βήμα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Τη Δευτέρα, οι πιο σφοδροί βομβαρδισμοί που εξαπολύθηκαν από το Ισραήλ από την 8η Οκτωβρίου 2023 σάρωσαν τον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 558 άνθρωποι, ανάμεσά τους 50 παιδιά και 94 γυναίκες, και να τραυματιστούν άλλοι 1.835, σύμφωνα με τις λιβανικές υγειονομικές αρχές. Πρόκειται για τον πιο βαρύ απολογισμό θυμάτων μέσα σε μια μέρα μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο (1975-1990).

500.000 εκτοπισμένοι

Ο αριθμός των πολιτών του Λιβάνου που εκτοπίστηκαν πλησιάζει πλέον τους 500.000, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ σε εκδήλωση που οργάνωσε το ίδρυμα Κάρνεγκι για τη διεθνή ειρήνη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έφυγαν για τη Σαΐντα, τη μεγαλύτερη πόλη του νότου, για τη Βηρυτό, ή για τη Συρία, προκειμένου να γλιτώσουν από τους ανελέητους βομβαρδισμούς.

Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα παραμείνουν κλειστά ως το τέλος της εβδομάδας στη λιβανική επικράτεια. Πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους προς και από τη Βηρυτό.

Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τζο Μπάιντεν απήχησε τον κ. Γκουτέρες, προειδοποιώντας εναντίον «γενικευμένου πολέμου» στον Λίβανο και κρίνοντας πως είναι καιρός «να οριστικοποιηθεί τώρα» συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ισραήλ και τη Χαμάς. Άλλοι ηγέτες καταδίκασαν τις ενέργειες του Ισραήλ, στη Γάζα και στον Λίβανο.

Ο εμίρης του Κατάρ, ο σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι έκανε λόγο για το «έγκλημα της γενοκτονίας» στη Γάζα.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν συναντήθηκε το βράδυ της Τρίτης με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τον κάλεσε να ταχθεί υπέρ «γενικής αποκλιμάκωσης» στην Εγγύς Ανατολή, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Νωρίτερα, χαρακτήρισε μέσω X «ακατανόητη» την «απραξία» του ΟΗΕ έναντι του Ισραήλ και τόνισε στο CNN πως η Χεζμπολά δεν μπορεί να «αφεθεί μόνη» στη σύγκρουση με το Ισραήλ. Σύμφωνα με τον ισραηλινό πολιτικό αναλυτή Μάικλ Χόροβιτς, και τα δυο στρατόπεδα έχουν συναίσθηση των κινδύνων που θα συνεπαγόταν γενικευμένος πόλεμος.

Η κατάσταση είναι «εξαιρετικά επικίνδυνη», όμως υπάρχει «ακόμη χώρος για τη διπλωματία», εκτίμησε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν στην ισραηλινή πλευρά 1.205 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα των ισραηλινών αρχών, που συμπεριλαμβάνει ομήρους που σκοτώθηκαν ενώ κρατούνταν στον παλαιστινιακό θύλακο.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 97 συνεχίζουν να βρίσκονται στα χέρια παλαιστινίων μαχητών στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 33 θεωρούνται νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, η κυβέρνηση του Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στον θύλακο από το 2007, την οποία χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ. Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 41.467 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ. Ο μικρός παλαιστινιακός θύλακος υπό πολιορκία είναι αντιμέτωπος με ανθρωπιστική καταστροφή.

