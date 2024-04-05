Την ώρα του τρομερού σεισμού 7,4 ρίχτερ στην Ταϊβάν την Τετάρτη, οι νοσοκόμες σε ένα μαιευτήριο, αντί να τρέξουν έξω για να σωθούν, έτρεξαν έντρομες στην αίθουσα με τα νεογέννητα για να τα προστατέψουν.

Ενώ το κτίριο σείεται, τέσσερις νοσοκόμες τρέχουν μέσα στην αίθουσα και προσπαθούν να συγκρατήσουν τις κούνιες με τα μωρά, προκειμένου να μην αναποδογυρίσουν από το ισχυρότατο ταρακούνημα.

Οι νοσοκόμες προσπαθούν να «αγκαλιάζουν» τα καροτσάκια, βάζοντάς τα στη μέση του δωματίου και συγκρατώντας τα με τα χέρια τους.



Το βίντεο με την αυτοθυσία και την γενναιότητα των 4 νοσοκόμων έκανε τον γύρω του διαδικτύου προκαλώντας συγκίνηση και θαυμασμό.

