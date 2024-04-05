Σκυλίτσα εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην Καλιφόρνια και βρέθηκε στο Μίσιγκαν -3.770 χλμ μακριά

Σκυλίτσα που εξαφανίστηκε στην Καλιφόρνια πριν από εννέα μήνες βρέθηκε ως εκ θαύματος στο Μίσιγκαν, πάνω από 3.770 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της προς μεγάλη ευχαρίστηση των ανθρώπων που την έχουν, ανακοινώθηκε χθες, Πέμπτη.

Η Μίσκα, μια σκυλίτσα ράτσας τεριέ, είχε εξαφανιστεί τον Ιούλιο χωρίς να αφήσει ίχνη από το σπίτι της στο Σαν Ντιέγκο, κοντά στα σύνορα με το Μεξικό.

Βρέθηκε πριν από μερικές μέρες στο Χάρπερ Γουντς στα προάστια του Ντιτρόιτ, στα σύνορα με τον Καναδά, αφού διέσχισε τις ΗΠΑ διαγωνίως διανύοντας σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα.

Τοπικό καταφύγιο ζώων μπόρεσε να την αναγνωρίσει χάρη στο ηλεκτρονικό τσιπάκι που έφερε και επικοινώνησε με τους ανθρώπους που την έχουν, οι οποίοι πήγαν αμέσως για να την πάρουν.

"Πρόκειται για μια ιστορία που θα ονειρευόταν να γυρίσει σε ταινία το Χόλιγουντ", αναφέρει το καταφύγιο ζώων στο Facebook, όπου έχει αναρτήσει φωτογραφίες από την απροσδόκητη επανένωση.

Προς το παρόν δεν έχει εξακριβωθεί πώς η Μίσκα κατάφερε να διανύσει όλη αυτήν την απόσταση.

A dog missing in California since the summer has turned up more than 2,000 miles away in suburban Detroit.



The director of the animal welfare group that tracked down Mishka's owners said the pooch was likely stolen, then sold, and ended up in Michigan. https://t.co/QSE4lQNzsq pic.twitter.com/johPLAiC3q — ABC News (@ABC) April 5, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

