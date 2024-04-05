Για ακόμη μια φορά η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο της διαταραχής και των παρεμβολών σημάτων GPS σε θάλασσα, ξηρά και αέρα.

Αρκετές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ψαράδες, ή και χρήστες drones επιβεβαιώνουν ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γεγονός που επιβεβαιώνεται και από ιστοσελίδες που παρατηρούν το λεγόμενο Jamming/spoofing GPS.

Ομάδες ψαράδων στην Κύπρο αναγνωρίζουν ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχουν πολλές παρεμβολές στην ευρύτερη περιοχή, και διευκρινίζουν πως δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τα μηχανήματα. «Όσοι πήγαν σήμερα θάλασσα θα πρόσεξαν ότι το εικονίδιο του σκάφους βρίσκετε κάπου κοντά στη Βηρυτό», σημειώνουν.

Αυτή η τελευταία παρατήρηση για τη σήμανση Βηρυτού και Λιβάνου φαίνεται να συνδέεται με τις ευρύτερες πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή κάτι που επιβεβαιώνουν και πηγές από την Πολιτική Αεροπορία με τις οποίες μίλησε το SigmaLive.

Στο πλαίσιο αυτό, o εκπρόσωπος Τύπου του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι παραδέχηκε χθες ότι ο στρατός έχει διακόψει τα σήματα GPS στο κεντρικό Ισραήλ, σε αυτό που λέει είναι μέρος των προσπαθειών «εξουδετέρωσης ορισμένων απειλών».

«Την τελευταία ημέρα, ξεκινήσαμε διακοπές του GPS για να εξουδετερώσουμε τις απειλές. Αυτή η προσπάθεια βοηθά στην εξουδετέρωση ορισμένων απειλών, επομένως χρησιμοποιήθηκε αυτή η μέθοδος», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

«Γνωρίζουμε ότι αυτές οι διαταραχές προκαλούν ταλαιπωρίες, αλλά είναι ένα ζωτικό και απαραίτητο εργαλείο στις αμυντικές μας δυνατότητες», πρόσθεσε ο Χαγκάρι.

Οι διακοπές του GPS έχουν αναφερθεί ευρέως στο παρελθόν στο βόρειο Ισραήλ ή σε περιοχές κοντά στη Γάζα, αλλά ήταν λιγότερο συχνές στο κεντρικό Ισραήλ. Έρχονται μια μέρα αφότου ο Ισραηλινός Στρατός είπε ότι ενίσχυσε την αντιαεροπορική άμυνά του και είχε καλέσει εφέδρους, καθώς η χώρα ετοιμαζόταν για μια πιθανή ιρανική απάντηση σε ένα χτύπημα στη Συρία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα όπου υψηλόβαθμοι Ιρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν και γι’αυτό κατηγορήθηκε το Ισραήλ .

Τις προηγούμενες μέρες υπήρξαν δημοσιεύματα που σημειώνουν πως τα πολιτικά αεροσκάφη που φτάνουν στο αεροδρόμιο της Βηρυτού πρέπει να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές λύσεις αντί του GPS για να τους βοηθήσουν να προσγειωθούν λόγω «jamming» και «spoofing» για το οποίο υπεύθυνο είναι το Ισραήλ, Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα και τη σχετική σύγκρουση στο νότιο Λίβανο, το Ισραήλ παραδέχτηκε ότι αυξάνει την παρεμβολή GPS στην περιοχή σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τις επιθέσεις της Χαμάς και της λιβανικής ένοπλης ομάδας Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, μια πτήση της Turkish Airlines αντιμετώπισε δυσκολίες καθώς ξεκίνησε την κάθοδό της στη Βηρυτό επειδή εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί πλοήγηση GPS. Έκανε κύκλους γύρω από το αεροδρόμιο για περίπου 40 λεπτά πριν χρειαστεί να επιστρέψει στην Τουρκία.

Ακολουθούν ανβαρτήσεις από ψαράδες και ανθρώπους που χρησιμοποιούν drones.







