Ο βασιλιάς Κάρολος επισκέφθηκε τζαμί φορώντας τρύπια κάλτσα (βίντεο) 

Τον γύρο του διαδικτύου (και του κόσμου) έκανε η άβολη στιγμή που ο βασιλιάς Κάρολος βγάζει τα παπούτσια του για να μπει σε τζαμί και διαπιστώνει ότι η κάλτσα του έχει τρυπήσει.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια βασιλικής επίσκεψης σε ένα ιστορικό τζαμί στο Μπρικ Λέιν του Λονδίνου, πριν λίγες ημέρες.

Την ώρα που έβγαζε τα παπούτσια του για να μπει στο τζαμί, όπως επιβάλλεται από το Ισλάμ, ο φωτογραφικός φακός εντόπισε μια μεγάλη τρύπα στην κάλτσα, ακριβώς πάνω από τα δάχτυλα του δεξιού ποδιού.

A different kind of holy. King Charles III took off his shoes at a London mosque — and cameras immediately started zooming in. https://t.co/uqDZPwJ9XX