Σειρήνες για επίθεση από drones ήχησαν ξανά στην περιοχή του βόρειου Ισραήλ.

Σύμφωνα με πηγές από τον IDF, στο έδαφος του Ισραήλ εισήλθαν τρία drones. Το ένα καταρρίφθηκε από τα μέτρα αεράμυνας και τα άλλα δύο κατέπεσαν στο βόρειο Ισραήλ.

Χθες, σημειώθηκε επίθεση με drones στην πόλη Ελιάτ, από drones που απογειώθηκαν από το έδαφις της Συρίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.