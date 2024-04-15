Έτοιμο να απαντήσει είναι το Ισραήλ μετά την επίθεση του Ιράν το περασμένο Σάββατο το βράδυ.

Ο επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ Χέρτζι Χαλεβί επισκέφθηκε την πληγείσα από την επίθεση της Κυριακής βάση Νεβατίμ και είπε ότι η ιρανική επίθεση θα απαντηθεί.

«Καθώς ζυγίζουμε τα βήματά μας, αυτή η εκτόξευση τόσων πολλών πυραύλων, πυραύλων κρουζ, UAV στο έδαφος του κράτους του Ισραήλ θα έχει απάντηση» επισήμανε.

הרמטכ״ל בבסיס נבטים: "שיגור של כל כך הרבה טילים, טילי שיוט, כטב״מים לשטח מדינת ישראל יענה בתגובה" pic.twitter.com/143vtZoqPQ — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) April 15, 2024

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων περιόδευσε στη Μοίρα F-35I Adir (140) και είχε συζητήσεις με τα πληρώματα των αεροσκαφών και τους διοικητές της μοίρας, που συμμετείχαν στην αναχαίτιση της ιρανικής επίθεσης κατά του Ισραήλ στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Σιδερένια Ασπίδα».

Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ το οποίο συζητούσε για δεύτερη ημέρα σήμερα το πώς θα απαντήσει στην επίθεση του Ιράν φαίνεται να εξέτασε πολλές επιλογές με καθεμία από αυτές να έχει ένα «επώδυνο» αντίκτυπο εναντίον του Ιράν, αλλά χωρίς να πυροδοτήσει έναν περιφερειακό πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

