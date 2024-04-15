Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ το οποίο συζητούσε για δεύτερη ημέρα το πώς θα απαντήσει στην επίθεση του Ιράν το περασμένο Σάββατο ολοκλήρωσε τη σημερινή του συνεδρίαση στις 17:30 όπως αναφέρει το Channel 12 TV News.

Παράλληλα, ανέφερε ότι συζητήθηκαν πολλές επιλογές, με καθεμία από αυτές να έχει ένα «επώδυνο» αντίκτυπο εναντίον του Ιράν, αλλά χωρίς πυροδοτήσει έναν περιφερειακό πόλεμο.

Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο στοχεύει επίσης να απαντήσει με έναν τρόπο που να μην «μπλοκαριστεί» από τις ΗΠΑ, ανέφερε το δίκτυο.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κάλεσε, σε μια ασυνήθιστη κίνηση, τους επικεφαλής όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκειμένου να τους ενημερώσει για την ασφάλεια στο Τελ Αβίβ.

Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο συνεδρίασε για να συζητήσουν το χρονοδιάγραμμα και το εύρος των αντιποίνων στην επίθεση του Ιράν, όπως δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Μπλίνκεν: Οι ΗΠΑ «συντονίζουν μια διπλωματική απάντηση για να αποτρέψουν την κλιμάκωση»

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν αφιερώσει τις τελευταίες 36 ώρες «συντονίζοντας μια διπλωματική απάντηση προκειμένου να αποτρέψουν την κλιμάκωση».

«Η δύναμη και η σοφία πρέπει να είναι διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος», είπε ο Μπλίνκεν σε μια φαινομενικά σιωπηρή έκκληση προς το Ισραήλ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση στην απάντησή του. Ο Μπλίνκεν σημείωσε ότι έχει έρθει σε επαφή με ομολόγους του στην περιοχή «και θα συνεχίσει να το κάνει τις επόμενες ώρες και ημέρες».

«Δεν επιδιώκουμε κλιμάκωση, αλλά θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την άμυνα του Ισραήλ και να προστατεύουμε το προσωπικό μας στην περιοχή», είπε ο Μπλίνκεν στα πρώτα του δημόσια σχόλια για την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ.

Ιρανός ΥΠΕΞ: Το Ιράν θα απαντήσει άμεσα αν το Ισραήλ αντεπιτεθεί

Παράλληλα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν είπε στον Βρετανό ομόλογό του τη Δευτέρα ότι «το Ιράν δε θέλει να αυξηθούν οι εντάσεις, αλλά θα απαντήσει άμεσα και πιο σθεναρά εάν το Ισραήλ αντεπιτεθεί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.