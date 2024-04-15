Μέση Ανατολή: Η Easyjet αναστέλλει τις πτήσεις της προς και από το Τελ Αβίβ

Η βρετανική αεροπορική εταιρεία Easyjet ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει τις πτήσεις της «προς και από το Τελ Αβίβ» κι ενώ η υφήλιος αναμένει την απάντηση του Ισραήλ στην πρωτόγνωρη επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του το Ιράν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

«Λόγω της εξέλιξης της κατάστασης στο Ισραήλ, η Easyjet πήρε την απόφαση να αναστείλει προσωρινά τις πτήσεις της προς και από το Τελ Αβίβ έως την 21η Απριλίου», έγινε σήμερα γνωστό από την αεροπορική εταιρεία, σε μια ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η ασφάλεια των επιβατών μας και των πληρωμάτων μας αποτελούν πάντα την απόλυτη προτεραιότητα της Easyjet», συμπλήρωσε η εταιρεία, διευκρινίζοντας πως επικοινώνησε με SMS και e-mail με τους πελάτες των πτήσεων που επηρεάζονται από αυτές τις ακυρώσεις.

Η Easyjet ακύρωσε ήδη χθες μια πτήση από το αεροδρόμιο του Λονδίνου Luton προς το Τελ Αβίβ, είπε στο AFP μία εκπρόσωπος Τύπου της εταιρείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

