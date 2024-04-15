Μπάιντεν: «Δεσμευόμαστε» για την ασφάλεια του Ισραήλ και των άλλων περιφερειακών εταίρων

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αφοσιωμένες στην ασφάλεια του Ισραήλ» επισήμανε ο αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν μιλώντας για πρώτη φορά δημόσια μετά την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ το Σαββατοκύριακο. Όπως είπε, παραμένει επικεντρωμένος στην ασφάλεια του Ισραήλ και στην επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και για τους ομήρους, καθώς εργάζεται για να αποτραπεί η διάχυση της σύγκρουσης σε έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο.

«Δεσμευόμαστε σε μια κατάπαυση του πυρός που θα φέρει τους ομήρους στο σπίτι και θα αποτρέψει την επέκταση της σύγκρουσης πέρα ​​από αυτό που υπάρχει ήδη», δήλωσε ο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος έκανε τα σχόλια καλωσορίζοντας τον πρωθυπουργό του Ιράκ Μοχάμεντ Σιά αλ-Σουντάνι στο Οβάλ Γραφείο εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης στην περιοχή.

«Είμαστε επίσης αφοσιωμένοι στην ασφάλεια του προσωπικού και των εταίρων μας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Ιράκ», είπε ο Μπάιντεν. «Η εταιρική σχέση μεταξύ του Ιράκ και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι κρίσιμη» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

