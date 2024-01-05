Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου κατέθεσε σήμερα Παρασκευή την υποψηφιότητά του για τις τουρκικές αυτοδιοικητικές εκλογές που θα διεξαχθούν την άνοιξη, ευελπιστώντας να επαναλάβει τη νίκη του το 2019 απέναντι στο Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ιμάμογλου θα είναι ο επίσημος υποψήφιος του κεντροαριστερού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στις εκλογές της 31ης Μαρτίου στην πιο πολυπληθή πόλη της χώρας. Το συντηρητικό εθνικιστικό AKP δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τον/την υποψήφιο/υποψήφιά του. Η νίκη του Ιμάμογλου την προηγούμενη φορά θεωρήθηκε σημαντική ήττα για το AKP, το οποίο διοικούσε προηγουμένως την πόλη. Ο ίδιος ο Ερντογάν ήταν δήμαρχος από το 1994 έως το 1998. Η αντιπολίτευση κέρδισε τις δημοτικές εκλογές το 2019 και στην Άγκυρα.

Το 2022, ο Ιμάμογλου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο και πλέον ετών και σε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων αφού κρίθηκε ένοχος για «προσβολή» των μελών της Εκλογικής Επιτροπής, τα οποία χαρακτήρισε «ηλίθιους» επειδή ακύρωσαν τη νίκη του στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019. Οι εκλογές επαναλήφθηκαν τρεις μήνες αργότερα και αναδείχθηκε ξανά νικητής, με σημαντική διαφορά έναντι του υποψηφίου του κυβερνώντος κόμματος AKP.

Η ποινή αποτελεί αντικείμενο έφεσης και αν η καταδίκη του επιβεβαιωθεί, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του. Θεωρείται ότι έχει πολιτικά κίνητρα με σκοπό τον αποκλεισμό του από την πολιτική. Εκλογές για δημάρχους και δημοτικά συμβούλια θα διεξαχθούν στις 81 επαρχίες της χώρας. Ένα από τα κύρια θέματα είναι η μετανάστευση. Σύμφωνα με τις αρχές μετανάστευσης, η Τουρκία φιλοξενεί 4,9 εκατομμύρια πρόσφυγες.

Ένα άλλο θέμα είναι οι συνέπειες των σεισμών που έπληξαν το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας και τη βόρεια Συρία στις 6 Φεβρουαρίου πέρυσι. Περισσότεροι από 50.800 άνθρωποι φέρεται να σκοτώθηκαν μόνο στην Τουρκία, και περισσότερα από 35.000 κτήρια καταστράφηκαν ολοσχερώς. Οι σεισμολόγοι αναμένουν και άλλους σεισμούς μεγέθους επτά βαθμών και άνω τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.