Ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας παραιτείται

Ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας, ο Αρβίντας Ανουσάουσκας, υπέβαλε την παραίτησή του, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας χθες Παρασκευή το βράδυ, χωρίς να αποκαλύψει τους λόγους.
Η πρωθυπουργός Ιγκρίντα Σιμονίτε έλαβε την επιστολή παραίτησης νωρίτερα χθες, ενημέρωσαν οι υπηρεσίες της. Το εάν θα την κάνει αποδεκτή δεν είναι ακόμη σαφές.
Η κυρία Σιμονίτε αναμένεται να κάνει δήλωση για το θέμα μεθαύριο Δευτέρα, σύμφωνα με λιθουανικά ΜΜΕ.
Ο κ. Ανουσάουσκας, ο οποίος ανέλαβε το αξίωμα τον Δεκέμβριο του 2020, δεν έχει εκφραστεί δημόσια μέχρι στιγμής.
Γενικά στη Λιθουανία οι υπουργοί διορίζονται ή απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του προέδρου, με πρωθυπουργική εισήγηση. Ο κ. Ανουσάουσκας φέρεται να σχεδιάζει να συναντηθεί με τον πρόεδρο Γκιτάνας Ναουσέντα σήμερα.
Η Λιθουανία γειτονεύει με τον ρωσικό θύλακο Καλίνινγκραντ και τη Λευκορωσία, σύμμαχο της Ρωσίας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία εκλαμβάνεται στο Βίλνιους ως άμεση απειλή για τη λιθουανική εθνική ασφάλεια.
Η μικρή χώρα της Βαλτικής, μέλος τόσο της ΕΕ όσο και του NATO, έχει αυξήσει κατά πολύ τις στρατιωτικές της δαπάνες τα τελευταία χρόνια.
