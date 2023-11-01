Ολλανδία: Δύο συλλήψεις για διαρροή κρατικών μυστικών

Ένας εργαζόμενος στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Ολλανδίας και μια πρώην συνάδελφός του που πρόσφατα εντάχθηκε στην αστυνομία συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για διαρροή κρατικών μυστικών, ανέφεραν οι εισαγγελικές αρχές.

Ο 64χρονος εργαζόμενος στο NCTV (το γραφείο του Εθνικού Συντονιστή για την Ασφάλεια και την Αντιτρομοκρατία) συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Εισαγγελικής Αρχής. Την ίδια ημέρα συνελήφθη και η 35χρονη γυναίκα που εργαζόταν επίσης στο NCTV αλλά πρόσφατα εντάχθηκε στην εθνική αστυνομία.

Η εισαγγελία δεν διευκρίνισε τι είδους μυστικά διέρρευσαν ή ποιος ήταν ο παραλήπτης τους. Στους δύο υπόπτους δεν έχει απαγγελθεί ακόμη κατηγορία.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Ντιλάν Γεσιλγκόζ είπε ότι θα ζητήσει να διερευνηθούν οι διαρροές, ταυτόχρονα με την ποινή έρευνα.

«Το NCTV και η αστυνομία έλαβαν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας με αφορμή αυτό το ζήτημα», αναφέρει σε επιστολή της προς το κοινοβούλιο, διευκρινίζοντας ότι επειδή είναι σε εξέλιξη οι έρευνες δεν θα δοθούν άλλες πληροφορίες στη δημοσιότητα προς το παρόν.

Ο 64χρονος άνδρας από το Ρότερνταμ και η 35χρονη γυναίκα από την Γκούντα δεν κατονομάστηκαν. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια ανακοίνωση από δικηγόρο που να τους εκπροσωπεί. Δικαστής διέταξε στις 31 Οκτωβρίου να παραμείνουν υπό κράτηση για 14 ημέρες, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της εισαγγελίας.

Το NCTV ιδρύθηκε με σκοπό να αποτρέπει τρομοκρατικές επιθέσεις και να προλαμβάνει απειλές για την κυβερνοασφάλεια και παρεμβάσεις ξένων παραγόντων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.