Το τέλος μιας εποχής για το Λας Βέγκας γράφεται στις 2 Απριλίου καθώς το ξενοδοχείο - ορόσημο «Tropicana Las Vegas», βάζει λουκέτο προκειμένου να χτιστεί ένα γήπεδο Μπέιζμπολ 30.000 θέσεων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου, το νέο γήπεδο του μπέιζμπολ θα φιλοξενεί την ομάδα του MLB «Oakland Athletics» και θα κοστίσει 1,5 δισ. δολάρια.

Το ξενοδοχείο υποδέχτηκε τους πρώτους επισκέπτες του το 1957 και «πρωταγωνίστησε» στην ταινία του Τζέιμς Μποντ «Diamonds are Forever», ενώ αστέρες όπως ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ (Sammy Davis Jr.), ο Λούις 'Αρμστρονγκ (Louis Armstrong) και η Γκλάντις Νάιτ (Gladys Knight) «άφησαν το στίγμα τους» με την παρουσία τους στον χώρο.

Σύμφωνα με το Travel + Leisure είναι ένα από τα τελευταία ξενοδοχεία του φαντασμαγορικού Λας Βέγκας από τη δεκαετία του 1950.

Ως ύστατο φόρο τιμής, οι επισκέπτες του, μοιράζονται εμπειρίες στους λογαριασμούς του ξενοδοχείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ κάποιοι άλλοι προγραμματίζουν μία επίσκεψη λίγο πριν κλείσουν οι πύλες του. Το κόστος διαμονής κυμαίνεται από 59 έως 399 δολάρια.

«Χαίρομαι που θα μπορέσω να μείνω εκεί πριν γκρεμιστεί. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου καζίνο στο Λας Βέγκας» σχολίασε ένας επισκέπτης στο Instagram.

Απέκτησε το παρατσούκλι «Tiffany of the Strip» και ήταν το πιο ακριβό ξενοδοχείο-καζίνο που χτίστηκε στο Λας Βέγκας την εποχή εκείνη. Με κόστος 15 εκατ. δολαρίων εμπνευσμένο από το Σάουθ Μπιτς δια χειρός Ben Jaffe άνοιξε τις πύλες του φιλοξενώντας στους τρεις ορόφους του και σε 300 δωμάτια, τους επισκέπτες.

Σήμερα διαθέτει πάνω από 1.400 δωμάτια με επιβλητική θέα και με την απόλυτη αίσθηση της πολυτέλειας, σύμφωνα με το Vegas Means Business.

Πριν από δύο μήνες το Λας Βέγκας γιόρτασε τα εγκαίνια του Fontainebleau, του ψηλότερου ξενοδοχείου-καζίνο στην περιοχή, αξίας 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

