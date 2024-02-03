Νεκροί ένοπλοι και άμαχοι από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράκ 

Χθες, Παρασκευή, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ και τη Συρία εναντίον περισσότερων από 85 στόχων που συνδέονται με τους ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης και τις πολιτοφυλακές που αυτοί υποστηρίζουν, σε αντίποινα για την επίθεση, το περασμένο σαββατοκύριακο, με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη βορειοανατολική Ιορδανία, από την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις αμερικανοί στρατιώτες.

Τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν τουλάχιστον «16 νεκρούς, μεταξύ των οποίων άμαχοι», σύμφωνα με έναν επίσημο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης Μπάσεμ αλ-Αουάντι.

Με τα πλήγματα αυτά «η ασφάλεια του Ιράκ και της περιοχής βρίσκονται στο χείλος της αβύσσου», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, στην οποία διαψεύδονται επίσης «ψευδείς ισχυρισμοί» αναφορικά με δήθεν «προηγούμενο συντονισμό» με την Ουάσινγκτον για τα πλήγματα αυτά.

Ένας πρώτος απολογισμός, ο οποίος είχε γνωστοποιηθεί στο Γαλλικό Πρακτορείο από δύο πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας, έκανε λόγο για 18 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 15 μέλη ένοπλων ομάδων και τρεις άμαχοι.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.