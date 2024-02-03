Την απόφαση του να μην αντιταχθεί στη πώλησης των μαχητικών F-16 στην Τουρκία ανακοίνωσε ο γερουσιαστής Κρις βαν Χόλεν (Chris Van Hollen), σημειώνοντας, όμως, ότι η γειτονική χώρα θα πρέπει να παραμείνει υπό στενή επιτήρηση.

Ο γερουσιαστής του Μέριλαντ εξήγησε ότι εξακολουθεί να είναι ανήσυχος για τις ενέργειες της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, στην Αρμενία και στη Συρία. Ωστόσο, μετά τις διαβεβαιώσεις και την ενημέρωση που έλαβε από την αμερικανική κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να καταψηφίσει την πώληση F-16 καταθέτοντας ένα ψήφισμα αποδοκιμασίας.

Όσον αφορά την τουρκική επιθετικότητα στο Αιγαίο, ανάφερε «η (αμερικανική) κυβέρνηση με ενημέρωσε ότι συνεχίζει να παρακολουθεί στενά αυτό το θέμα προκειμένου να ενθαρρύνει τον συνεχιζόμενο διάλογο μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κρις βαν Χόλεν δήλωσε ότι θα παραμείνει σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την κυβέρνηση, καθώς είναι σημαντικό η τουρκική συμπεριφορά να παραμείνει στο μικροσκόπιο του Κογκρέσου για το επόμενο διάστημα.

Η Ανακοίνωση του Γερουσιαστή Κρις Βαν Χόλεν για την Πώληση των F-16 στην Τουρκία

«Η επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ από την Τουρκία μπορεί να καθυστέρησε πολύ, αλλά είναι ένα ευπρόσδεκτο βήμα προς τα εμπρός και ένα σημαντικό μήνυμα προς την κοινότητα του ΝΑΤΟ. Τούτου λεχθέντος, συνεχίζω να έχω σοβαρές ανησυχίες για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του προέδρου Ερντογάν κατά των Κούρδων συμμάχων μας στη Συρία, τις επιθετικές του ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο και τον ρόλο που έπαιξε στην υποστήριξη των στρατιωτικών επιθέσεων του Αζερμπαϊτζάν κατά του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Εκτιμώ το γεγονός ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν αφιέρωσε χρόνο για να με ενημερώσει σχετικά με αυτά τα θέματα και να δώσει απαντήσεις στις ανησυχίες μου.

Αν και χάρηκα που διαπίστωσα ότι ο πρόεδρος Ερντογάν σταμάτησε τις παραβιάσεις στρατιωτικών αεροσκαφών στον ελληνικό εναέριο χώρο, η κυβέρνηση με ενημέρωσε ότι συνεχίζει να παρακολουθεί στενά αυτό το θέμα, προκειμένου να ενθαρρύνει τον συνεχιζόμενο διάλογο μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Επιπλέον, έλαβα διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση ότι θα συνεχίσει να προειδοποιεί το Αζερμπαϊτζάν να μην λάβει περαιτέρω στρατιωτική δράση κατά της Αρμενίας και ότι θα συνεργαστεί με την Τουρκία για να αποτρέψει οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση αυτής της σύγκρουσης.

Παραμένω βαθιά προβληματισμένος από τις επιθέσεις του προέδρου Ερντογάν κατά των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στη βορειοανατολική Συρία. Ωστόσο, η κυβέρνηση με διαβεβαίωσε ότι συνεχίζει να εκφράζει τις έντονες αντιρρήσεις της σε αυτές τις επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της απειλής για αμερικανικές δυνάμεις που συνεργάζονται με τις SDF, και επιβεβαίωσε τη αδιάλειπτη δέσμευσή της για την υποστήριξη αυτού του κρίσιμου εταίρου - ο οποίος έχει χρησιμεύσει ως αιχμή του δόρατος στην εκστρατεία μας για την ήττα του Ισλαμικού Κράτους. Η κυβέρνηση μου είπε ότι γνωστοποιήσει με μεγαλύτερη σαφήνεια αυτή τη δέσμευση μας προς τις SDF προκειμένου να κατευναστούν οι ανησυχίες που έχουν εκφραστεί για μειωμένη αμερικανική δέσμευση στη συνεργασία μας.

Με βάση αυτές τις διαβεβαιώσεις και τις πρόσθετες πληροφορίες που έλαβα από την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια αυτής της ενημέρωσης, δεν σκοπεύω να εμποδίσω την πώληση F-16 στην Τουρκία καταθέτοντας ένα ψήφισμα αποδοκιμασίας. Ωστόσο, θα συνεχίσω να παραμένω σε τακτική επικοινωνία με τη κυβέρνηση σχετικά με τις διαβεβαιώσεις της για αυτά και άλλα βασικά ζητήματα. Είναι σαφές ότι πρέπει να παρακολουθούμε στενά την Τουρκία τις επόμενες εβδομάδες και μήνες - οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

