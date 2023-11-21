Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο χαρακτήρισε χθες Δευτέρα τον εκλεγμένο πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι «νεοναζί», την επομένη της νίκης του άκρως φιλελεύθερου πολιτικού στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν προχθές Κυριακή στη χώρα.

«Στην Αργεντινή κέρδισε η νεοναζιστική άκρα δεξιά (...) Στους Αργεντινούς λέμε: επιλέξατε, αλλά δεν θα παραμείνουμε σιωπηλοί, καθώς η έλευση εξτρεμιστή της δεξιάς με αποικιοκρατικό σχέδιο είναι τρομερή απειλή», είπε ο κ. Μαδούρο κατά τη διάρκεια εκπομπής της κρατικής τηλεόρασης.

Ο Νικολάς Μαδούρο, που συνηθίζει να καταφέρεται με σφοδρότητα εναντίον των ΗΠΑ, είπε πως ο επόμενος πρόεδρος της Αργεντινής είναι «γονατιστός μπροστά στον βορειοαμερικάνικο ιμπεριαλισμό».

Ο σοσιαλιστής πρόεδρος Μαδούρο, η επανεκλογή του οποίου το 2018 δεν αναγνωρίστηκε από τις ΗΠΑ και συμμάχους τους εξαιτίας καταγγελιών για νοθεία από κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγόρησε τον κ. Μιλέι πως έχει σκοπό να συνεχίσει το «έργο» των στρατιωτικών δικτατοριών που επιβλήθηκαν τα χρόνια του 1970 στην Αργεντινή, στη Χιλή και στην Ουρουγουάη.

«Εννοεί να επιβάλει ξανά στην ήπειρο το άκρως νεοφιλελεύθερο σχέδιο, που χαρακτηριζόταν φιλελεύθερο από αυτούς, το οποίο είχε επιβληθεί τα χρόνια του 1970 με τα πραξικοπήματα του (Αουγούστο) Πινοτσέτ στη Χιλή, του (Χόρχε) Βιδέλα στην Αργεντινή, και με το πραξικόπημα στην Ουρουγουάη», είπε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Μολονότι σημείωσε ότι «σεβόμαστε την απόφαση του λαού της Αργεντινής», πρόσθεσε πως «καλούμε απλά να υπάρξει σκέψη για την εμφάνιση εστιών της άκρας δεξιάς», που κατ’ αυτόν «επιδιώκουν να επιβληθούν για να προχωρήσουν στην επαναποικιοποίηση της Λατινικής Αμερικής», στην εφαρμογή «εξτρεμιστικών μοντέλων».

«Στη Βενεζουέλα δεν θα γίνει αυτό», κατέληξε ο κ. Μαδούρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

