Ασυνήθιστες εικόνες στο κέντρο του Βερολίνου: Μέχρι την Πύλη του Βρανδεμβούργου και τη Στήλη της Νίκης, τα ιστορικά σύμβολα της γερμανικής πρωτεύουσας, έφτασε η πομπή από εκατοντάδες τρακτέρ που διέσχισαν κεντρικές οδικές αρτηρίες, για να ακινητοποιηθούν τελικά στη Λεωφόρο της 17ης Ιουνίου. Σύμφωνα με την αστυνομία συνολικά 6.500 αγρότες από όλη τη Γερμανία έδωσαν το παρών. Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 8.000 διαδηλωτές. Οι κινητοποιήσεις είχαν ξεκινήσει την Πέμπτη στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας, με τα τρακτέρ να πολιορκούν ακόμη και την ιδιωτική κατοικία της Μίριαμ Στάουντε, υπουργού Γεωργίας στην τοπική κυβέρνηση του Ανοβέρου.

German farmers in Berlin en masse today demanding the government withdraw plans to abolish agricultural diesel and vehicle tax exemptions. pic.twitter.com/eSoi88pAKB December 18, 2023

Με συνθήματα όπως «Φτάνει πια» και «Πρέπει να πεινάσετε για να μας καταλάβετε» οι αγρότες διαμαρτύρονται για την πρόσφατη απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να καταργήσει την κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο αγροτικής χρήσης, καθώς και τις φοροαπαλλαγές για αγροτικά οχήματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι αγρότες κατεβάζουν τα τρακτέρ στους δρόμους της γερμανικής πρωτεύουσας.

Αυτή τη φορά όμως απειλούν με πρωτοφανή κορύφωση των κινητοποιήσεων ήδη από τις αρχές του επόμενου χρόνου, αν η «συγκυβέρνηση» επιμείνει στις περικοπές που έχει εξαγγείλει. «Σήμερα στέλνουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση» λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτών, Γιόαχιμ Ρίκβιντ. «Αν δεν ανακαλέσει αυτή την απόφαση, από τις 8 Ιανουαρίου θα είμαστε παντού, θα αντιδράσουμε με τρόπους που δεν έχουμε ξαναδεί σε αυτή τη χώρα». Πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χέμπεστραϊτ ξεκαθάρισε στο μπρίφινγκ της Δευτέρας ότι «η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να υλοποιήσει» την απόφαση για τις περικοπές, η οποία προέκυψε «μετά από εντατικές διαβουλεύσεις».

Υπό συζήτηση πάλι το «φρένο του χρέους»;

Οι εκπρόσωποι των αγροτών εκτιμούν ότι οι περικοπές πλησιάζουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. «Μόνο η φορολόγηση στην ενέργεια επιβαρύνει κάθε αγροτική επιχείρηση με 10.000 ευρώ ετησίως», δηλώνει ο πρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων της Κάτω Σαξονίας, Χόλγκερ Χένις, στο δίκτυο NDR. Οι περικοπές κρίθηκαν απαραίτητες μετά από πρόσφατη ετυμηγορία του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου που ανατρέπει τα κριτήρια για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα χρηματοδοτικό κενό 17 δισεκατομμυρίων για το 2024.

‘Fields of Defiance’ German Farmars bring Berlin to a standstill today.



Revolting against the huge increases in diesel pricing & other government policies announced to fill the budget deficit.



Farmers pay, then citizens pay!



Protect your farmers, as they protect you 🔥 pic.twitter.com/NrEnb5FbaS — Persephone (@persephvoice) December 18, 2023

Ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ δηλώνει ανοιχτός σε εναλλακτικές προτάσεις για περικοπές, αλλά επιμένει ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εφαρμοστεί το λεγόμενο «φρένο του χρέους», που κατοχυρώνεται στο γερμανικό Σύνταγμα και σχεδόν εκμηδενίζει τα περιθώρια νέου δανεισμού. Αντιθέτως, ο «Πράσινος» υπουργός Οικονομίας και αντικαγκελάριος Ρόμπερτ Χάμπεκ υποστηρίζει ότι «το 'φρένο του χρέους' έχει ξεπεραστεί. Η Γερμανία πρέπει να προχωρήσει σε μαζικές επενδύσεις, αν θέλει να ανταποκριθεί στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για τις τεχνολογίες του μέλλοντος».

«Δεν συμφωνεί» ο αρμόδιος υπουργός

Αίσθηση προκάλεσε η παρουσία του ομοσπονδιακού υπουργού Γεωργίας Τζεμ Έτζντεμιρ, από το Κόμμα των Πρασίνων, στην κινητοποίηση του Βερολίνου στο πλευρό των αγροτών. «Δεν συμφωνώ με τόσο δραστικές περικοπές, γι αυτό δίνω αγώνα στο υπουργικό συμβούλιο» ανέφερε ο υπουργός, τον οποίο οι διαδηλωτές κάθε τόσο διέκοπταν με σφυρίγματα και …κουδουνίσματα.

NEW - First tractors arrive at the Brandenburg Gate in the German capital Berlin amid farmer protest. pic.twitter.com/epIDpbplie — Rodri🇪🇦 (@Rodriramosdb) December 18, 2023

Υπέρ των αγροτών τάσσεται και η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) της αντιπολίτευσης. «Η απόφαση της κυβέρνησης δείχνει έλλειψη σεβασμού και οδηγεί στον αφανισμό πολλών αγροτικών επιχειρήσεων», λέει ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Κάρστεν Λίνεμαν στην εφημερίδα Rheinische Post.

Από την πλευρά της, η Greenpeace συμφωνεί με τις περικοπές. Όπως αναφέρει εκπρόσωπος της οργάνωσης «η κρατική επιδότηση στο αγροτικό πετρέλαιο είναι δαπανηρή, επιβλαβής για το περιβάλλον και πρέπει να καταργηθεί. Με τόσα δισεκατομμύρια επιδοτήσεων που ήδη εισπράττουν οι αγρότες, θα αντέξουν την κατάργηση της επιχορήγησης στο πετρέλαιο».

Πηγή: DW - Γιάννης Παπαδημητρίου

