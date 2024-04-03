Ζαχάροβα: Το ΝΑΤΟ έχει επιστρέψει στη νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου

Tο ΝΑΤΟ έχει επιστρέψει σε μια νοοτροπία Ψυχρού Πολέμου, δήλωσε την Τετάρτη η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, με αφορμή τους εορτασμούς για την 75η επέτειό του ΝΑΤΟ αυτή την εβδομάδα.

«Σήμερα, στις σχέσεις με τη Ρωσία, το μπλοκ επέστρεψε στις συνθήκες του Ψυχρού Πολέμου», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Μαρία Ζαχάροβα, λέγοντας ότι η επέτειος δεν είναι λόγος για εορτασμούς.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η συμμαχία δεν έχει θέση σε έναν «πολυπολικό κόσμο», αλλά παραμένει στο επίκεντρο της ρωσικής προσοχής.



Πηγή: skai.gr

