Ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι, μιλώντας σήμερα στις αρμόδιες επιτροπές του ιταλικού κοινοβουλίου, αναφέρθηκε στα δημοσιονομικά της χώρας του και υπογράμμισε:

«Από τη στιγμή που στο τέλος του περασμένου έτους σταμάτησε να ισχύει η προσωρινή αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η οποία είχε υιοθετηθεί λόγω της πανδημίας και διατηρήθηκε εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, βάσει των περσινών στοιχείων, θεωρώ αυτονόητο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συστήσει στο Συμβούλιο να ενεργοποιήσει διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για τη χώρα μας και σειρά άλλων χωρών μελών».

Ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε ότι «το επίπεδο του δημόσιου χρέους της χώρας (του), για προφανείς λόγους βιωσιμότητας, απαιτεί τη μέγιστη δυνατή προσοχή σε ό,τι αφορά τους πόρους που μπορούν να διατεθούν σε κάθε τομέα της δημόσιας οικονομικής πολιτικής ενώ υπάρχει, παράλληλα, σαφής ανάγκη να αξιολογούνται και να παρακολουθούνται συνεχώς οι θετικές επιπτώσεις κάθε δαπάνης».

Πηγή: skai.gr

