Υεμένη: Δυο νεκροί σε επίθεση της Αλ Κάιντα εναντίον αυτονομιστών

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα σε επίθεση που φέρεται να διέπραξε η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (ΑΚΑΧ) εναντίον αυτονομιστικών δυνάμεων στο νότιο τμήμα της Υεμένης, ανακοίνωσε το αυτονομιστικό κίνημα.

Η επίθεση, κατά τη διάρκεια περιπολίας στην επαρχία Αϊμπάν, έβαλε στο στόχαστρο όχημα δυνάμεων του Συμβουλίου Μετάβασης του Νότου (ΣΜΝ), σύμφωνα με ανακοίνωση του αυτονομιστικού κινήματος που πρόσκειται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κι έχει συμμαχήσει με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση στον πόλεμο εναντίον των Χούθι, των ανταρτών του βορρά που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Οι αυτονομιστές του ΣΜΝ συμμετέχουν στη λεγόμενη κυβέρνηση ενότητας. Πολεμούν εντός των ορίων της συμμαχίας κατά των Χούθι.

Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η ΑΚΑΧ, που γεννήθηκε το 2009, όταν συγχωνεύθηκαν ο υεμενίτικος και ο σαουδαραβικός βραχίονας της Αλ Κάιντα, θεωρείται από τις ΗΠΑ το πιο επικίνδυνο παρακλάδι του σουνιτικού εξτρεμιστικού δικτύου.

Μπόρεσε να επωφεληθεί από το χάος του εμφυλίου πολέμου που σπαράσσει την Υεμένη από το 2014 ανάμεσα στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, που υποστηρίζεται από το Ριάντ, και τους Χούθι, που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, όμως υπέστη σειρά ηττών τα τελευταία χρόνια, χάνοντας εδάφη και μαχητές.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση που αποδίδεται στην ΑΚΑΧ αφότου ανέλαβε την ηγεσία της ο Σάαντ αλ Αουλάκι, έπειτα από τον θάνατο του προκατόχου του Χαλίντ Μπατάρφι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

