Βέλγιο: Τουλάχιστον 85 τάφοι βεβηλώθηκαν στο εβραϊκό τμήμα νεκροταφείου

Τουλάχιστον 85 τάφοι στο εβραϊκό τμήμα ενός νεκροταφείου του Σαρλερουά, στο νότιο Βέλγιο, βεβηλώθηκαν, ενώ χάλκινα αντικείμενα και αστέρια του Δαβίδ εκλάπησαν, σε μια "ενέργεια αντισημιτικού χαρακτήρα" που καταδίκασαν σήμερα οι αρχές αυτής της μεγάλης βαλονικής πόλης.

"Το μέρος που επιλέχθηκε και η κλοπή πολλών αστεριών του Δαβίδ δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αμφιβολίας για τον αντισημιτικό χαρακτήρα των προθέσεων", δήλωσε ο δήμαρχος του Σαρλερουά Πολ Μανιέτ.

"Στο όνομα της πόλης, καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις άθλιες ενέργειες", πρόσθεσε σε δελτίο Τύπου, διευκρινίζοντας ότι ζήτησε από τις διοικητικές υπηρεσίες του δήμου να ειδοποιήσουν κάθε οικογένεια.

Η βεβήλωση των τάφων ανακαλύφθηκε χθες, Τετάρτη, από τον επιστάτη του νεκροταφείου της Μαρσινέλ, μιας συνοικίας του Σαρλερουά. Τα γεγονότα φέρεται να είχαν λάβει χώρα την προηγούμενη νύχτα.

Η πόλη κατέθεσε μήνυση και διενεργείται έρευνα.

Μόνο το εβραϊκό τμήμα του νεκροταφείου επλήγη, ένδειξη του αντισημιτικού χαρακτήρα του βανδαλισμού, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας. Δεν βρέθηκε γραμμένο κανένα μήνυμα ή γκράφιτι.

Τα αντικείμενα αποκολλήθηκαν από τους τάφους, αναμφίβολα με εργαλεία, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του Πολ Μανιέτ.

Το Βέλγιο καταγράφει αύξηση των αναφορών για αντισημιτικές δηλώσεις ή ενέργειες μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Η βελγική κυβέρνηση έκανε λόγο την Τετάρτη για αύξηση αυτών των αναφορών, υπενθυμίζοντας ότι για την εβραϊκή κοινότητα, τα σχολεία και τους χώρους λατρείας της υπάρχει επί του παρόντος ιδιαίτερη αστυνομική επαγρύπνηση.

"Ο αντισημιτισμός είναι ένα κακό που πρέπει να συνεχίσουμε να πολεμάμε με όλες μας τις δυνάμεις", δήλωσε σήμερα ο Πολ Μανιέτ, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του γαλλόφωνου Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

