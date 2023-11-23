Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε την απελευθέρωση 39 Παλαιστινίων κρατουμένων την Παρασκευή

Τριάντα εννέα Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν την Παρασκευή στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων από τη Γάζα, δήλωσε στο CNN Ισραηλινός αξιωματούχος.

Οι κρατούμενοι θα μεταφερθούν από δύο φυλακές - Ντεμόν και Μεγκιντό, αμφότερες νοτιοανατολικά της Χάιφα - στη φυλακή Οφέρ νότια της Ραμάλα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, για τελικούς ελέγχους από τον Ερυθρό Σταυρό.

Από εκεί θα οδηγηθούν μέσω του κοντινού σημείου διέλευσης Μπέιτουνια και θα συνεχίσουν στις πατρίδες και τα χωριά τους στη Δυτική Όχθη.

Γυναίκες και έφηβοι έως 18 ετών φαίνεται ότι είναι το "προφίλ" των κρατουμένων προς αποφυλάκιση.

Ο ακριβής χρόνος της απελευθέρωσης δεν είναι σαφής, αλλά ο Ισραηλινός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι οι κρατούμενοι δεν θα απελευθερωθούν έως ότου οι όμηροι από τη Γάζα επιστρέψουν στα χέρια των Ισραηλινών.

Αυτοί οι όμηροι - για τους οποίους το CNN ανέφερε ότι αριθμούν 13 γυναίκες και παιδιά - αναμένεται να απελευθερωθούν στις 4 το απόγευμα (ώρα Ισραήλ και ώρα Ελλάδας).

Ο αξιωματούχος διευκρίνισε ότι οι όμηροι θα εισέλθουν στο Ισραήλ σε δύο τοποθεσίες, το συνοριακό πέρασμα Νιτζάνα με την Αίγυπτο και απευθείας μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόν από τη Γάζα.

Μόλις επιστρέψουν στο ισραηλινό έδαφος, οι απελευθερωμένοι όμηροι θα μεταφερθούν με ελικόπτερο σε δύο νοσοκομεία κοντά στο Τελ Αβίβ, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η προσωρινή κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς θα ξεκινήσει στις 7 την Παρασκευή το πρωί, ανακοίνωσε νωρίτερα το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ το πρωί της Παρασκευής και θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες.

Και το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπένιαμιν Νετανιάχου, μετά την ανακοίνωση του Κατάρ επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ έλαβε μια «αρχική» λίστα με τα ονόματα των απαχθέντων που αναμένεται να απελευθερωθούν.

«Οι αρμόδιοι υπάλληλοι ελέγχουν τις λεπτομέρειες της λίστας και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε επαφή με όλες τις οικογένειες», αναφέρει η δήλωση.

