Δεκατρείς εργάτες έχουν παγιδευτεί σε χρυσωρυχείο στην περιφέρεια Αμούρ της Ρωσίας ύστερα από κατολίσθηση, ανακοίνωσε σήμερα Tρίτη το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

"Έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία και πραγματοποιείται εκκαθάριση της πλαγιάς με μηχανήματα", διευκρίνισε το υπουργείο σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ενημερωθεί για τους 13 εγκλωβισμένους εργάτες στην περιφέρεια Αμούρ και θα εξασφαλίσει ότι θα γίνει κάθε προσπάθεια για τη διάσωσή τους, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο Pioneer, ένα από τα μεγαλύτερα χρυσωρυχεία της Ρωσίας βάσει δυνατότητας επεξεργασίας, μετέδωσαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Bρίσκεται στην περιφέρεια Αμούρ Ανατολικής Σιβηρίας, στα νότια σύνορα της Ρωσίας με την Κίνα.

Το ορυχείο ανήκει στην εισηγμένη στο Λονδίνο ρωσική εταιρεία εξόρυξης χρυσού Petropavlovsk, η οποία το 2022 υπέβαλε αίτηση για να τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, καθώς οι δυτικές κυρώσεις στην Gazprombank, τον κύριο δανειστή και μοναδικό αγοραστή του χρυσού της, είχαν ως αποτέλεσμα να αγωνίζεται για να αποπληρώσει το χρέος της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

