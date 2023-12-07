Τζεντιλόνι: 51% πιθανό έως αύριο συμφωνία στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες ότι δίνει 51% πιθανότητες να κλείσει η συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, μέχρι αύριο το πρωί.

Προσερχόμενος στο Eurogroup, λίγες ώρες πριν την έναρξη του δείπνου των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ που θα συζητήσουν για τη μεταρρύθμιση της δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, ο Πάολο Τζεντιλόνι είπε ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι «ισορροπημένη» και τόνισε την ανάγκη οι αλλαγές που θα γίνουν να διατηρήσουν αυτή την ισορροπία. Εκτός από μια «ισορροπημένη λύση», είπε, θα πρέπει να σεβαστούμε την αρχική δέσμευσή μας όταν ξεκίνησε η διαδικασία της αναθεώρησης που δεν είναι άλλη από την «απλοποίηση των κανόνων». «Χρειαζόμαστε δημοσιονομική σταθερότητα και διασφαλίσεις για τη μείωση του δημόσιου χρέους, όμως παράλληλα χρειαζόμαστε περιθώρια για επενδύσεις και ανάπτυξη», ανέφερε ο Π. Τζεντιλόνι.

Με την ελπίδα μιας οριστικής συμφωνίας στη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συναντώνται σήμερα το βράδυ στις 8 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) στις Βρυξέλλες σε ένα δείπνο αφιερωμένο γι' αυτό το σκοπό, αλλά και αύριο, 8 Δεκεμβρίου, στο Συμβούλιο Ecofin.

Το αποψινό δείπνο έχει συγκαλέσει η ισπανική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, σε μια ύστατη προσπάθεια να βρεθεί η απαραίτητη πολιτική ισορροπία πριν το αυριανό Ecofin. Με τις θέσεις μεταξύ των χωρών να αποκλίνουν σε αρκετές πτυχές της μεταρρύθμισης, η διαπραγμάτευση αναμένεται να είναι δύσκολη και περίπλοκη, τονίζουν ευρωπαίοι διπλωμάτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

