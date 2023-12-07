Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ ένα βίντεο, στο οποίο απεικονίζονται δεκάδες Παλαιστίνιοι αιχμάλωτοι στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι αιχμάλωτοι φαίνονται καθισμένοι οκλαδόν στο έδαφος, γυμνοί μόνο με τα εσώρουχα και τα χεριά ψηλά πίσω από το κεφάλι τους.

Israeli media reporting arrests of suspected Hamas and Islamic Jihad members in the Gaza Strip. pic.twitter.com/kHYCPYNaGq — Joe Truzman (@JoeTruzman) December 7, 2023

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, πρόκειται για μέλη της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ, οι οποίοι παραδόθηκαν βγαίνοντας από τούνελ.

Over a 100 terrorists have crawled out of the tunnels. pic.twitter.com/SjJTCuPZ4T — Mossad Commentary (@MOSSADil) December 7, 2023

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες διεξάγουν από την 27η Οκτωβρίου χερσαία επιχείρηση εναντίον της Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας,έχουν επεκτείνει τις επιχειρήσεις τους σε όλο τον θύλακα, ενώ παράλληλα συνεχίζουν να εξαπολύουν μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Ο ισραηλινός στρατός λέει πως πλέον έχει «πάρει» τη Χαν Γιούνις και καταδιώκει τον επικεφαλής της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, Γιαχία Σινουάρ, τον «αρχιτέκτονα» της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ.

