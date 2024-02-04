Ένα ελικόπτερο της αστυνομίας συνετρίβη αργά χθες, Σάββατο, στη νότια Τουρκία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 αστυνομικοί και να τραυματισθεί ένας, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά.

Milletimizin başı sağ olsun🇹🇷



Bu akşam Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma… February 3, 2024

Το ελικόπτερο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της επαρχίας Χατάι και κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο της Γκαζιαντέπ, δήλωσε ο Γερλικαγιά, προσθέτοντας πως η επαφή μ' αυτό χάθηκε στις 10:29 μ.μ. (21:49 ώρα Ελλάδας).

Το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στο χωριό Καρτάλ στην περιφέρεια Νουρνταγκί της Γκαζιαντέπ, δήλωσε ο Γερλικαγιά χωρίς να αναφέρει τα αίτια της συντριβής.

Ο τραυματίας, ένας τεχνικός, νοσηλεύεται, ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

