Συντριβή ελικοπτέρου της τουρκικής αστυνομίας στο Καρτάλ - Δύο νεκροί και ένας τραυματίας

Ο τραυματίας, ένας τεχνικός, νοσηλεύεται, ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

συντριβή ελικοπτέρου

Ένα ελικόπτερο της αστυνομίας συνετρίβη αργά χθες, Σάββατο, στη νότια Τουρκία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 αστυνομικοί και να τραυματισθεί ένας, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά.

Το ελικόπτερο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της επαρχίας Χατάι και κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο της Γκαζιαντέπ, δήλωσε ο Γερλικαγιά, προσθέτοντας πως η επαφή μ' αυτό χάθηκε στις 10:29 μ.μ. (21:49 ώρα Ελλάδας).

Το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στο χωριό Καρτάλ στην περιφέρεια Νουρνταγκί της Γκαζιαντέπ, δήλωσε ο Γερλικαγιά χωρίς να αναφέρει τα αίτια της συντριβής.

Ο τραυματίας, ένας τεχνικός, νοσηλεύεται, ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Τουρκία ελικόπτερο συντριβή ελικοπτέρου
