Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έφτασε σήμερα το πρωί εν μέσω τεταμένου κλίματος στην Αγροτική Έκθεση (Salon de l'agriculture) του Παρισιού, στον χώρο της οποίας δεκάδες διαδηλωτές κατάφεραν σχεδόν την ίδια ώρα να διεισδύσουν παραβιάζοντας μια μπάρα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Ο Γάλλος πρόεδρος έφτασε γύρω στις 08:00 τοπική ώρα (09:00 ώρα Ελλάδος) στην Έκθεση για να συναντηθεί με συνδικαλιστές του τομέα.

Σχεδόν την ίδια ώρα, διαδηλωτές, κάποιοι με σφυρίχτρες, έσπευδαν στην κύρια είσοδο, όπου σημειώθηκαν συμπλοκές με την αστυνομία.

Διαδηλωτές των συνδικάτων FNSEA, Νέοι Αγρότες (Jeunes agriculteurs) και Αγροτικός Συντονισμός (Coordination rurale) παραβίασαν μπάρα και εισέβαλαν στο συγκρότημα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Συμπλοκές σημειώθηκαν ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας και διαδηλωτές που έφεραν διακριτικά σήματα των τριών συνδικάτων, την ώρα που ο Μακρόν άρχιζε να συνομιλεί με στελέχη των συνδικάτων σε άλλο χώρο εκεί κοντά, όπου ήταν ασφαλής.

Μέλη των δυνάμεων της τάξης αναπτύχθηκαν στους διαδρόμους του εκθεσιακού χώρου και οι δυνάμεις της τάξης κατάφεραν να συγκρατήσουν τους διαδηλωτές.

Χθες, Παρασκευή, ο πρόεδρος Μακρόν ακύρωσε μεγάλη δημόσια συζήτηση που υπολόγιζε να έχει σήμερα στον χώρο της Αγροτικής Έκθεσης, προτείνοντας ωστόσο στα αγροτικά συνδικάτα συνάντηση πριν από τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης.

Η ιδέα μιας μεγάλης δημόσιας συζήτησης, χαρακτηριστικό του Μακρόν, μετατράπηκε σε φιάσκο καθώς η αναφορά την Πέμπτη στην πρόσκληση προς την περιβαλλοντική ένωση Soulèvements de la Terre (Εξεγέρσεις της Γης), έστω κι αν ακυρώθηκε γρήγορα, εξόργισε τους αγρότες.

Οι αγρότες διαδήλωσαν χθες μπροστά από το εκθεσιακό κέντρο και ορισμένοι παρέμειναν εκεί τη νύχτα. Στη γαλλική πρωτεύουσα είχε φτάσει άλλη μια πομπή από τρακτέρ στη διάρκεια της ημέρας, η οποία παρέμεινε για ώρες στην καρδιά του Παρισιού.

Angry French Farmers storm into Paris agriculture fair ahead of Macron visit

➡️ https://t.co/GeVZz8oYfW pic.twitter.com/kdmV9Zbuim — FRANCE 24 English (@France24_en) February 24, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.