Με ντοματόσουπα θα σώσουμε τον κόσμο; - Πυκνώνουν οι βανδαλισμοί διάσημων έργων ζωγραφικής

Ντοματόσουπα σε ένα αριστούργημα του Βίνσεντ βαν Γκογκ; Ο Μπομπ Γκέλντοφ το καταλαβαίνει. Ο Ιρλανδός τραγουδιστής, εμπνευστής του Live Aid και ο ίδιος ακτιβιστής, δήλωσε σε συνέντευξή του στους Radio Times για το γεγονός ότι δύο ακτιβιστές για το κλίμα πέταξαν ντοματόσουπα στον διάσημο πίνακα "Ηλιοτρόπια" του Βίνσεντ βαν Γκογκ στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου. «Οι ακτιβιστές για το κλίμα έχουν 1000 % δίκιο. Και τους υποστηρίζω 1000 %», τόνισε.

Ο ίδιος ο πίνακας δεν έπαθε ζημιά, μόνο η κορνίζα. Ήταν «έξυπνο» να πεταχτεί ντοματόσουπα στον πίνακα γνωρίζοντας ότι προστατεύεται από ένα τζάμι, λέει. Η επίθεση στον πίνακα ήταν απλώς ενοχλητική και «το ενοχλητικό είναι καλό», τονίζει. «Δεν σκοτώνουν κανέναν. Η κλιματική αλλαγή το κάνει όμως».

Στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, δύο ακτιβιστές της οργάνωσης Just Stop Oil πέταξαν την ντοματόσουπα στις 14 Οκτωβρίου, θέτοντας το ερώτημα «Τι αξίζει περισσότερο, η τέχνη ή η ζωή;». Λίγες μέρες αργότερα, ακτιβιστές από την ομάδα διαμαρτυρίας για την προστασία του κλίματος Last Generation πέταξαν πουρέ πατάτας σε έναν πίνακα του Γάλλου ιμπρεσιονιστή ζωγράφου Κλοντ Μονέ στο Μουσείο Μπαρμπερίνι του Πότσνταμ. Ο πίνακας προστατευόταν επίσης πίσω από ένα τζάμι, αλλά η ιστορική κορνίζα υπέστη σοβαρές ζημιές και πρέπει να αποκατασταθεί.

Η επίθεση προκάλεσε οργή στον κόσμο της τέχνης. Η Γερμανική Ένωση Μουσείων σε ανακοίνωσή της σημειώνει πως «Οι ακτιβιστές για το κλίμα μας χρησιμοποιούν για να προσελκύσουν την προσοχή, σε βάρος των πολιτιστικών αγαθών».

