Ντοματόσουπα σε αριστούργημα του Βαν Γκογκ έριξαν περιβαλλοντικοί ακτιβιστές στο Λονδίνο - Δείτε βίντεο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Με ντοματόσουπα από δύο κονσέρβες περιέλουσαν δύο νεαρές περιβαλλοντικές ακτιβίστριες πολύτιμο πίνακα του Βίνσεντ Βαν Γκογκ στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου.

Το περιστατικό έγινε περίπου στις 11 το πρωί στη National Gallery στην πλατεία Τραφάλγκαρ και αφορά τον πίνακα «Ηλιοτρόπια» του 1888, η αξία του οποίου υπολογίζεται σε 72,5 εκατομμύρια λίρες.

Activists vandalise Vincent van Gogh’s Sunflowers at the National Gallery.



The vandalism or destruction of art is always an authoritarian act.



But more than that - it represents a repudiation of civilisation and the achievements of humanity.pic.twitter.com/8gLTjekvIt