Tempting Fortune: Ποιος ενέδωσε τελικά στον πειρασμό και πήρε τα λεφτά κρυφά;

Όλα όσα έγιναν στο δεύτερο επεισόδιο του Tempting Fortune

Δύο παίκτες βρέθηκαν στο τελείωμα της πρεμιέρας να αμφιταλαντεύονται απέναντι στον Κρυφό Πειρασμό του Tempting Fortune. Η Ρούλα Γιαννιώτη και ο Γιώργος Χότζα κλήθηκαν στα κρυφά από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη να αποφασίσουν αν θέλουν να αφαιρέσουν 2.000 ευρώ από το συνολικό έπαθλο για να τα στείλουν άμεσα στις οικογένειές τους. Και δεν ήξεραν ούτε μεταξύ τους οτι η πρόταση έχει γίνει και στους δύο.

Χθες το βράδυ στο δεύτερο επεισόδιο του νέου παιχνιδιού του ΣΚΑΙ, είδαμε τελικά τον έναν από τους δύο να αρνείται και τον άλλον να λυγίζει στον πειρασμό. Ο Γιώργος αρνήθηκε και η Ρούλα δέχτηκε αφαιρώντας αυτά τα 2.000 ευρώ από το έπαθλο.

