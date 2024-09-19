Την πρώτη λίστα για την επόμενη σεζόν του 2025 ανακοίνωσε το Far Away Travel Blog έπειτα από επιτόπια διεθνή έρευνα που πραγματοποίησε η συντακτική ομάδα σε διαφορετικές ηπείρους, με στόχο την «ανακάλυψη» των δέκα καλύτερων προορισμών που ταιριάζουν στις νέες ταξιδιωτικές τάσεις.

«Με κριτήριο τον εντοπισμό τοποθεσιών που έκαναν εκατοντάδες φίλους στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης να αναρωτιούνται αν όντως υπάρχουν αυτά τα μέρη, ο κατάλογος περιλαμβάνει προορισμούς μακριά από τα μαζικά πλήθη και τον υπερτουρισμό. Η επιλογή είναι βιωματική χωρίς τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης», εξηγεί η υπεύθυνη του δημοφιλούς blog.

Στην πρώτη θέση του καταλόγου βρίσκεται το νησί Φουλχάχτο στις Μαλδίβες που έχει πυκνή τροπική βλάστηση χωρίς πολυτελή ξενοδοχεία.

Τη δεύτερη θέση της λίστας καταλαμβάνουν οι Λειψοί που «είναι γνωστοί για τις ειδυλλιακές παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά. Εντυπωσιάζει η εκκλησία της Παναγίας του Χάρου που χρονολογείται από τον 7ο αιώνα και "φιλοξενεί" μία μοναδική στον κόσμο, εικόνα της Παναγίας που κρατάει τον Ιησού εσταυρωμένο.

Το Μονοδένδρι είναι το απόλυτο highlight του νησιού με το βραχώδες τοπίο, την εκπληκτική θέα και το χαρακτηριστικό δέντρο να "αψηφά" όλες τις αντιξοότητες της θάλασσας» αναφέρει το άρθρο.

Την κορυφαία τριάδα συμπληρώνει το Εθνικό Πάρκο Σκοτεινού Ουρανού της Ολλανδίας, που συνδυάζει την εντυπωσιακή φύση με μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία χωρίς φωτορύπανση.

Οι φωτογραφίες της blogger γίνονται συχνά αντικείμενο θαυμασμού από πολλά μέσα διεθνούς βεληνεκούς με την ίδια να έχει συνεργαστεί με οργανισμούς τουρισμού σε όλο τον κόσμο.

Η διάκριση προέκυψε μετά από δημοσιογραφική επίσκεψη το καλοκαίρι με πρωτοβουλία του Δήμου Λειψών που τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί σε προσκλήσεις βραβευμένων bloggers του εξωτερικού που ειδικεύονται σε θέματα αειφορίας, φυσιολατρίας και activities.

Παράλληλα, ξεπέρασε τις 300.000 προβολές το βίντεο κλιπ που γυρίστηκε στο νησί της Καλυψούς μετά από ενέργειες του δήμου με μουσική και ρυθμό που «παντρεύουν» τη ραπ με τα παραδοσιακά νησιώτικα.

«Οι Λειψοί διαθέτουν μια ποιότητα που κάθε χρόνο γίνεται ακόμη πιο αισθητή μέσα από τις βιώσιμες πρωτοβουλίες της τοπικής κοινωνίας και του δήμου που στόχο έχουν την υδατική επάρκεια και την προστασία των θαλασσών και των ακτών. Η ανταπόκριση του ταξιδιωτικού κοινού συνεχίζει να είναι ανοδική για ακόμη μια χρονιά παρά τις προκλήσεις της φετινής σεζόν. Μάλιστα ο Αύγουστος έκλεισε με εντυπωσιακή άνοδο αφίξεων 33%», σημείωσε ο δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος.

