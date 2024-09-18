Άρχισαν να «ηχούν» οι πρώτες «καμπάνες» παρά τη «σιγή» που επέβαλε από φέτος το Υπουργείο Παιδείας για τη χρήση κινητών τηλεφώνων.

Ήδη στην Πάτρα κατεγράφη η πρώτη μονοήμερη αποβολή σε μαθητή λόγω του κινητού, ωστόσο οι γονείς του προχώρησαν σε σοβαρή καταγγελία για καταχρηστική συμπεριφορά του διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Την ίδια ώρα, μεταξύ των «δογματικών» κανόνων που επιχειρεί να επιβάλει το Υπουργείο Παιδείας και της έκρυθμης κατάστασης που πάει να δημιουργηθεί στη σχολική κοινότητα, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού κάλεσε χθες Τρίτη τους σχολικούς συμβούλους και σήμερα κάλεσε τους διευθυντές σχολείων- προκειμένου να τους «υπομνήσει» τις υποχρεώσεις τους για το θέμα της χρήσης των κινητών εντός του σχολείου αλλά και της ορθής εφαρμογής διατάξεων που, σε άλλη περίπτωση, θα οδηγήσουν εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές – γονείς σε ακραίες συμπεριφορές.

Η Διεύθυνση είναι σαφής, σκοπός είναι να μην «ανοίξουν οι ασκοί του Αιόλου» και η χρήση του κινητού να «κοπεί» από την τάξη με βάση την παιδαγωγική διαδικασία και της σωστή εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου. Ένα πλαίσιο που προβλέπει συγκεκριμένα βήματα, αρχικά επίπληξη, νουθεσία και ενημέρωση των γονέων και μετά, σε περίπτωση που αγνοείται η υποχρέωση τήρησης των κανόνων, η τιμωρία φτάνει έως και την αποβολή του μαθητή.

Όπως αναφέρει στη «Γ» η Διευθύντρια Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Ευγενία Πιερρή: «Η νομοθεσία θα πρέπει να εφαρμοστεί κλιμακωτά με βάση τα βήματα που αναφέρονται προκειμένου η εφαρμογή του νόμου να μην καταστεί επιζήμια για την σχολική κοινότητα».

«Βασικά παιδαγωγικά μέτρα είναι ο διάλογος και η επικοινωνία με τους μαθητές ώστε να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη και να μην χρειαστεί να γίνει εφαρμογή του νόμου, ούτε επίπληξη ούτε οτιδήποτε άλλο. Σκοπός μας είναι να αποτρέψουμε την αποβολή και θα την αποτρέψουμε όταν έχουμε δουλέψει και επικοινωνήσει με τους μαθητές μας και τους έχουμε βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν τη σοβαρότητα αυτού του θέματος» καταλήγει με αφορμή τις διαδοχικές συναντήσεις του διημέρου.

Τι καταγγέλθηκε από γονείς

Η «Γ» έχει στη διάθεσή της επώνυμη καταγγελία εκ μέρους των γονέων για σχολικό συγκρότημα στη Μαγούλα (Καστρίτσι Δ.Ε. Ρίου) σύμφωνα με την οποία η διευθύντρια του σχολείου εξάντλησε την αυστηρότητά της χωρίς να έχει φροντίσει να ενημερωθεί από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Για προφανείς λόγους, προστασίας του ανηλίκου, η «Γ» δεν δημοσιεύει τα ονόματα των εμπλεκόμενων.

«Θεωρούμε τουλάχιστον ατυχείς τους χειρισμούς της διεύθυνσης του σχολείου και ανεπαρκής τη διαχείριση του περιστατικού από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας του… Θέτουμε τα εξής ερωτήματα και ζητούμε απάντηση:

Στη διάρκεια ποιου μαθήματος “συνελήφθη” τη Δευτέρα 16-9-2024 ο μαθητής να χρησιμοποιεί το κινητό του μέσα στην τάξη;

Ο καθηγητής που είχε εκείνη την ώρα το μάθημα έχει προσωπική άποψη; Ποιος μετέφερε το συμβάν στη διεύθυνση και τον σύλλογο των καθηγητών;

Κλήθηκαν οι γονείς από τη διεύθυνση του σχολείου και ποιες συστάσεις έγιναν στον μαθητή και τους γονείς;

Τι είδους χρήση έγινε στο κινητό την ώρα του μαθήματος; Τηλεφώνημα, βιντεοσκόπηση, κάποιο βίντεο και ηχητικό μήπως ή τίποτε απ’ όλα αυτά;

Τι είδους συστάσεις έγιναν από την αρχή του έτους και αν έχουν ενημερωθεί στη σχολική κοινότητα ότι θα δίδονται απευθείας αποβολές χωρίς συστάσεις, νουθεσίες και προηγούμενη ενημέρωση των γονέων;

Τήρησε η διεύθυνση του σχολείου έστω και μία από τις προϋποθέσεις που πρέπει να ακολουθήσει τόσο στη βάση νόμων και εγκυκλίων όσο και στη βάση των καθηκόντων της για το συγκεκριμένο περιστατικό;»

