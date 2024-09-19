Ο διάσημος ράπερ, Sean «Diddy» Combs, παραμένει στη φυλακή μετά τις κατηγορίες που τον βαραίνουν όπως trafficking, σεξουαλική κακοποίηση, εκβιασμό, αντί να βρίσκεται στην πολυτελή έπαυλή του στο Μαϊάμι Μπιτς. Δικαστής που ασχολείται με την υπόθεση (ο δεύτερος) δεν έκανε δεκτό το αίτημά του, δηλαδή την καταβολή εγγύησης ύψους 50 εκατ. δολαρίων που πρότειναν οι δικηγόροι του.

Την Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2024, ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Andrew L Carter Jr. απέρριψε, επίσης, το αίτημα του Combs να αφεθεί ελεύθερος -σε κατ' οίκον κράτηση με «βραχιολάκι»- επισημαίνοντας την πιθανότητα ο μεγιστάνας της μουσικής να «επηρεάσει» κάποιους μάρτυρες.

‘Carter’s denial marks the second refusal to grant Combs the hefty bail package, which included the $50m bond, as well as the passports of his children and mother. https://t.co/4sEQr39nDW — Stephen Westwood (@Fullyfallible) September 19, 2024

Ο Sean «Diddy» Combs δηλώνει αθώος σε όλες τις κατηγορίες που τον βαραίνουν. Η σύλληψή του Combs ήρθε, περίπου, έξι μήνες μετά την έφοδο των ομοσπονδιακών αρχών που διενεργούσαν έρευνα για trafficking -και όχι μόνο- στα σπίτια του στο Λος Άντζελες και στο Μαϊάμι. Το κατηγορητήριο -14 σελίδων- είναι ιδιαίτερα βαρύ, αφού ο μεγιστάνας της μουσικής κατηγορείται για trafficking, απάτη και εκβιασμό.

Μάλιστα, σε αυτό, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Guardian», ο Combs ανάγκαζε τις γυναίκες-θύματά του να συμμετέχουν σε ομαδικές σεξουαλικές πράξεις με συνεργάτες του σε αυτό που αποκαλούσε «freak offs» - μερικές φορές για μέρες κάθε φορά - ενώ ο ίδιος κατέγραφε βίντεο από τις συναντήσεις και αυνανιζόταν με αυτές. Οι συνευρέσεις ήταν τόσο σωματικά εξαντλητικές για τον ίδιο και τα θύματά του, τα οποία φέρεται να ανάγκαζε να παίρνουν ναρκωτικά.

«Επί δεκαετίες, ο Sean Combs, γνωστός και ως «Puff Daddy», «P Diddy», «Diddy», «PD» και «Love» κακοποιεί, απειλεί και

εξαναγκάζει γυναίκες και άλλους γύρω του για να εκπληρώσει τις σεξουαλικές του επιθυμίες, να προστατεύσει τη φήμη του και να αποκρύψει τη συμπεριφορά του», αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Το κατηγορητήριο υποστηρίζει, επίσης, ότι ο Combs υπέβαλε τα θύματα σε διάφορες μορφές κακοποίησης, εκτός από το ότι διατηρούσε τον έλεγχο πάνω τους μέσω «σωματικής βίας, υποσχέσεων για ευκαιρίες καριέρας, απειλής οικονομικής υποστήριξης και με άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των τοποθεσιών τους, των ιατρικών τους αρχείων, του ελέγχου της στέγασής τους και της προμήθειάς τους με ελεγχόμενες ουσίες».



Πηγή: skai.gr

