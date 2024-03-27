Ιαπωνικό εργοστάσιο που κατασκευάζει πάνες για μωρά ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την παραγωγή και, αντ' αυτού, θα επικεντρωθεί στην αγορά για ενήλικες.

Η Oji Holdings είναι η τελευταία εταιρεία που έκανε μια τέτοια αλλαγή σε μια Ιαπωνία που γερνάει ταχύτατα, όπου τα ποσοστά γεννήσεων χτυπάνε χαμηλό ρεκόρ.

Αυτό αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι οι πωλήσεις πάνας για ενήλικες ξεπέρασαν αυτές για βρέφη.

Ο αριθμός των μωρών που γεννήθηκαν στην Ιαπωνία το 2023 -758.631- μειώθηκε κατά 5,1% σε σχέση με το 2022.

Ήταν επίσης ο χαμηλότερος αριθμός γεννήσεων που έχει καταγραφεί στην Ιαπωνία από τον 19ο αιώνα. Στη δεκαετία του 1970, ο αριθμός αυτός ανερχόταν σε περισσότερα από δύο εκατομμύρια.

Σε ανακοίνωσή της, η Oji Holdings ανέφερε ότι η θυγατρική της, η Oji Nepia, κατασκευάζει αυτή τη στιγμή 400 εκατομμύρια βρεφικές πάνες ετησίως. Η παραγωγή πέφτει συνεχώς από το 2001, όταν η εταιρεία έφτασε στο απόγειό της, με 700 εκατομμύρια πάνες.

Το 2011, η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής πάνας της Ιαπωνίας, η Unicharm, δήλωσε ότι οι πωλήσεις της σε πάνες για ενήλικες είχαν ξεπεράσει αυτές για βρέφη.

Εν τω μεταξύ, η αγορά πάνας για ενήλικες αυξάνεται και εκτιμάται ότι αξίζει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Ιαπωνία έχει τώρα έναν από τους γηραιότερους πληθυσμούς στον κόσμο, με σχεδόν το 30% από αυτούς να είναι άνω των 65 ετών. Πέρυσι, το ποσοστό των ατόμων άνω των 80 ετών ξεπέρασε για πρώτη φορά το 10%.

Η Oji Holdings είπε επίσης ότι θα συνεχίσει να κατασκευάζει βρεφικές πάνες στη Μαλαισία και την Ινδονησία, όπου αναμένει αύξηση της ζήτησης.

Πηγή: skai.gr

