Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε σήμερα στο Πεκίνο αντιπροσώπους του κόσμου των επιχειρήσεων των ΗΠΑ, καθώς η Κίνα δείχνει διάθεση να φλερτάρει με ξένους επενδυτές για να τονώσει τη —συγκριτικά— χωλαίνουσα οικονομική ανάπτυξή της.

Ο πρόεδρος «συναντήθηκε (...) με αντιπροσώπους του αμερικανικού κόσμου των επιχειρήσεων στο Παλάτι του Λαού (έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας)», σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, που δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες αμέσως, όπως για παράδειγμα ποιους έκανε δεκτούς ο κ. Σι.

Ωστόσο το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, επικαλούμενο κινεζικά ΜΜΕ, ανέφερε πως στους επιχειρηματίες που είδε ο αρχηγός του κράτους συγκαταλέγοντας ο πρόεδρος της Qualcomm, ο πρόεδρος της FEDEX και ο ιδρυτής της εταιρείας διαχείρισης πόρων και περιουσίας Blackstone.

Ο πρόεδρος Σι «φωτογραφήθηκε μαζί τους πριν από την έναρξη της συνάντησης», ανέφερε το CCTV.

Η σημερινή συνάντηση έγινε την επομένη της ολοκλήρωσης στο Πεκίνο μεγάλου οικονομικού φόρουμ, στο οποίο συμμετείχαν επικεφαλής μεγάλων ξένων εταιρειών, ανάμεσά τους ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Apple, ο Τιμ Κουκ.

Τον Ιούνιο, ο Σι Τζινπίνγκ έκανε δεκτό κατ’ ιδίαν τον συνιδρυτή της Microsoft, τον Μπιλ Γκέιτς, με την ευκαιρία επίσκεψής του που είχε σκοπό την υποστήριξη προσπαθειών της Κίνας στο πεδίο της ιατρικής έρευνας.

Πάντως αυτού του είδους οι ευκαιρίες για συναντήσεις δίνονται μάλλον σπάνια σε αμερικανούς επιχειρηματίες.

Μόλις μια φούχτα έχει γίνει δεκτή κατ’ ιδίαν από τον κινέζο πρόεδρο, ανάμεσά τους ο Τιμ Κουκ κι ο ιδρυτής της Amazon, ο Τζεφ Μπέζος.

Προσπάθεια να καθησυχάσει τους ξένους επενδυτές

Αντιμέτωπη με επιβράδυνση της ανάπτυξής της και γεωπολιτικές εντάσεις, η ηγεσία της Κίνας προσπαθεί να καθησυχάσει τους ξένους επενδυτές για τις προοπτικές της οικονομίας της.

Αμερικανοί όμιλοι εγκατεστημένοι στην Κίνα διαμαρτύρονται εδώ και χρόνια για αθέμιτο ανταγωνισμό στη χώρα όπου η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας θεωρείται επιεικώς ανεπαρκής και οι ντόπιες εταιρείες έχουν συχνά ευνοϊκή μεταχείριση.

Οι ανησυχίες τους διπλασιάστηκαν τους τελευταίες μήνες, ειδικά έπειτα από σειρά ερευνών και ανακρίσεων που είχαν στο στόχαστρο αμερικανικές εταιρείες συμβούλων ή/και ορκωτών λογιστών.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής της τον Αύγουστο στο Πεκίνο, η αμερικανίδα υπουργός Εμπορίου Τζίνα Ραϊμόντο συνηγόρησε υπέρ πιο «προβλέψιμου» επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Κίνα, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί πολύ «παρακινδυνευμένος» επενδυτικός προορισμός.

Νωθρή ανάπτυξη

Νέα εκδοχή νόμου με σκοπό την πάταξη της κατασκοπείας τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο. Ενίσχυσε αισθητά τα περιθώρια ελιγμών των κινεζικών αρχών για την αντιμετώπιση αυτών που εκλαμβάνουν ως απειλές για την εθνική ασφάλεια.

Έκτοτε, πολλές ξένες εταιρείες μοιάζουν να τηρούν στάση αναμονής, καθώς ο νόμος αυτός έχει μάλλον ασαφές περίγραμμα κι επιδέχεται ερμηνείες.

Ο κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιανγκ έθεσε στόχο η ανάπτυξη να κυμανθεί «περί το 5%» του ΑΕΠ φέτος.

Ο ρυθμός αυτός, παρότι οι περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες μόνο να τον ονειρεύονται μπορούν, απέχει παρασάγγας από την ως πριν από μερικά χρόνια κεραυνοβόλα επέκταση της Κίνας, που την ώθησε τις τελευταίες δεκαετίες στην κορυφή της παγκόσμιας οικονομικής πυραμίδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.