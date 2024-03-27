Λογαριασμός
Πέθανε ο Αμερικανός γλύπτης Ρίτσαρντ Σέρα, σημαίνουσα μορφή της σύγχρονης τέχνης

Με εκθέσεις ή εγκαταστάσεις από τα σημαντικότερα αμερικανικά μουσεία ως την έρημο του Κατάρ, ο Σέρα παρέδωσε δεκάδες αξιομνημόνευτα έργα, μνημειώδη σε διαστάσεις αλλά που έτειναν στον μινιμαλισμό

Ο Αμερικανός γλύπτης Ρίτσαρντ Σέρα (Richard Serra), σημαίνουσα μορφή της σύγχρονης τέχνης, δημιουργός μνημειωδών έργων, φιλοτεχνημένων σε αρκετές περιπτώσεις με πελώρια φύλλα σκουριασμένου χαλκού, πέθανε χθες Τρίτη στα 85 του χρόνια, ανέφερε η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη τον δικηγόρο του.

Ο καλλιτέχνης πέθανε στο σπίτι του, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, εξαιτίας επιπλοκών πνευμονίας, εξήγησε η εφημερίδα.

Με εκθέσεις ή εγκαταστάσεις από τα σημαντικότερα αμερικανικά μουσεία ως την έρημο του Κατάρ, ο Ρίτσαρντ Σέρα παρέδωσε δεκάδες αξιομνημόνευτα έργα—αφηρημένα, πελώρια, ενίοτε λαβυρινθώδη, που έτειναν στον μινιμαλισμό, δίνοντας τροφή για σκέψη όσον αφορά τον χώρο και το περιβάλλον.

Γεννημένος στο Σαν Φρανσίσκο, παιδί μητέρας ρωσοεβραϊκής καταγωγής και ισπανού πατέρα, σπούδασε στο Παρίσι, κατόπιν εγκαταστάθηκε τα χρόνια του 1960 στη Νέα Υόρκη, εν μέσω καλλιτεχνικού αναβρασμού. Στα τέλη αυτής της δεκαετίας, δημοσίευσε μανιφέστο, κατόπιν αποκάλυψε το έργο «One ton prop (House of cards)», τέσσερις μολύβδινες πλάκες 122x122 εκατοστών, που ισορροπούσαν χάρη στο βάρος τους, σαν πύργος από τραπουλόχαρτα.

Πέρασε κατόπιν σε μεγάλες πλάκες καστανού-πορτοκαλί χαλκού, που έμοιαζε σαν σκουριασμένος, δημιουργώντας έργα που εκτέθηκαν στη Νέα Υόρκη, στην Ουάσιγκτον, στο Μπιλμπάο και στο Παρίσι.

Το 2014, έστησε ατσάλινους πύργους στην άμμο της ερήμου στο Κατάρ, τόσο μακριά που χρειάζεται κανείς 4x4 και καλό χάρτη για να πάει κανείς να τους δει, κάπου 70 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ντόχα.

«Όταν βλέπει κανείς τα γλυπτά μου, δεν συγκρατεί ένα αντικείμενο. Συγκρατεί μια εμπειρία, ένα πέρασμα», δήλωνε το 2004.

