Ο Αμερικανός γλύπτης Ρίτσαρντ Σέρα (Richard Serra), σημαίνουσα μορφή της σύγχρονης τέχνης, δημιουργός μνημειωδών έργων, φιλοτεχνημένων σε αρκετές περιπτώσεις με πελώρια φύλλα σκουριασμένου χαλκού, πέθανε χθες Τρίτη στα 85 του χρόνια, ανέφερε η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη τον δικηγόρο του.

Ο καλλιτέχνης πέθανε στο σπίτι του, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, εξαιτίας επιπλοκών πνευμονίας, εξήγησε η εφημερίδα.

We mourn the loss of #RichardSerra whose monumental works reshaped our perceptions of space and form.



Pictured: Richard Serra, "Snake," 1994-1997. In the @museoguggenheim collection. © 2024 Richard Serra/Artists Rights Society (ARS), New York. pic.twitter.com/pTbQRQ44DE — Guggenheim Museum (@Guggenheim) March 27, 2024

Με εκθέσεις ή εγκαταστάσεις από τα σημαντικότερα αμερικανικά μουσεία ως την έρημο του Κατάρ, ο Ρίτσαρντ Σέρα παρέδωσε δεκάδες αξιομνημόνευτα έργα—αφηρημένα, πελώρια, ενίοτε λαβυρινθώδη, που έτειναν στον μινιμαλισμό, δίνοντας τροφή για σκέψη όσον αφορά τον χώρο και το περιβάλλον.

Γεννημένος στο Σαν Φρανσίσκο, παιδί μητέρας ρωσοεβραϊκής καταγωγής και ισπανού πατέρα, σπούδασε στο Παρίσι, κατόπιν εγκαταστάθηκε τα χρόνια του 1960 στη Νέα Υόρκη, εν μέσω καλλιτεχνικού αναβρασμού. Στα τέλη αυτής της δεκαετίας, δημοσίευσε μανιφέστο, κατόπιν αποκάλυψε το έργο «One ton prop (House of cards)», τέσσερις μολύβδινες πλάκες 122x122 εκατοστών, που ισορροπούσαν χάρη στο βάρος τους, σαν πύργος από τραπουλόχαρτα.

RIP Richard Serra, an artist of uncompromising ambition and invention—monumental in every possible sense. His art is about balance and risk, conjuring drama and surprising sensuality from massive abstract forces. An era now closes. pic.twitter.com/UZQsehHtL5 — Andrew Russeth (@AndrewRusseth) March 27, 2024

Πέρασε κατόπιν σε μεγάλες πλάκες καστανού-πορτοκαλί χαλκού, που έμοιαζε σαν σκουριασμένος, δημιουργώντας έργα που εκτέθηκαν στη Νέα Υόρκη, στην Ουάσιγκτον, στο Μπιλμπάο και στο Παρίσι.

Το 2014, έστησε ατσάλινους πύργους στην άμμο της ερήμου στο Κατάρ, τόσο μακριά που χρειάζεται κανείς 4x4 και καλό χάρτη για να πάει κανείς να τους δει, κάπου 70 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ντόχα.

«Όταν βλέπει κανείς τα γλυπτά μου, δεν συγκρατεί ένα αντικείμενο. Συγκρατεί μια εμπειρία, ένα πέρασμα», δήλωνε το 2004.

