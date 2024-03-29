«Μήλον της Έριδος» οι ψηφοφόροι της Νίκι Χέιλι. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απευθύνθηκε ευθέως μέσω της προεκλογικής του εκστρατείας στους υποστηρικτές της μέχρι πρότινος διεκδικήτριας του χρίσματος των Ρεπουμπλικάνων, που αποσύρθηκε από την κούρσα αυτόν τον μήνα, ούσα η τελευταία αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ στις προκριματικές του κόμματος.

«Ψηφοφόροι της Νίκι Χέιλι, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλει την ψήφο σας», ανέφερε ο Μπάιντεν σε μια ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης που περιλάμβανε και έναν υπερσύνδεσμο ο οποίος οδηγούσε σε μια νέα διαφήμιση της εκστρατείας του. «Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: υπάρχει θέση για εσάς στην εκστρατεία μου», πρόσθεσε.

Nikki Haley voters, Donald Trump doesn’t want your vote.



I want to be clear: There is a place for you in my campaign. pic.twitter.com/EvKFANsAM6 — Joe Biden (@JoeBiden) March 29, 2024

Η διαφήμιση δείχνει τον Τραμπ να αποκαλεί τη Χέιλι «κοκορόμυαλη» και να απορρίπτει την υποψηφιότητά της. «Έχει τρελαθεί, είναι ένας πολύ θυμωμένος άνθρωπος» ανέφερε ο Τραμπ για την πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη.

Εκπρόσωποι της Χέιλι και του Τραμπ δεν ανταποκρίθηκαν σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Η Χέιλι επέμεινε στην υποψηφιότητά της όταν όλοι οι άλλοι διεκδικητές του χρίσματος είχαν αποσυρθεί και υποσχόταν πολιτικές που προσέλκυαν Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους οι οποίοι απορρίπτουν τον Τραμπ. Περίπου 570.000 ψηφοφόροι σε τρεις κρίσιμες Πολιτείες (Νεβάδα, Βόρεια Καρολίνα και Μίσιγκαν) ψήφισαν την Χέιλι στις προκριματικές εκλογές, ένας μικρός αριθμός αλλά σημαντικός δεδομένου ότι οι Πολιτείες αυτές κρίθηκαν με ελάχιστη διαφορά στις προηγούμενες εκλογές.

Ο Μπάιντεν, 81 ετών, θα χρειαστεί όση στήριξη μπορεί να βρει, δεδομένου ότι έχουν διατυπωθεί ανησυχίες για την ηλικία του και την κατάσταση της υγείας του ενόψει μιας δεύτερης προεδρικής θητείας. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις του Reuters/Ipsos δείχνουν ότι η δημοτικότητά του βρίσκεται στο 40% και προβλέπουν μάχη στήθος με στήθος με τον 77χρονο Τραμπ στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

